Геннадий Федынич: Каждый хочет жить 43 26.03.2020, 8:05

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

Народ должен знать полную информацию об эпидемии.

На прошлой неделе лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели объявили Народный карантин в ответ на бездействие белорусских властей в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Карантин будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал сайту Charter97.org, как проходит Народный карантин в Беларуси и почему он необходим.

- Вы — один из лидеров, поставивших свою подпись под заявлением о Народном карантине. Почему это необходимо было сделать?

- Все просто: наша Беларусь находится не на Марсе, она находится на Земле. Другие страны делают все, что необходимо для сдерживания вируса, ведь когда он уже распространиться, будет поздно что-то делать, такие превентивные меры будут совершенно не нужны. Поэтому это был сигнал в первую очередь гражданам: нужно позаботиться о себе самим, если власть не предпринимает конкретных шагов по нашей безопасности.

- Как, по вашим наблюдениям, проходит Народный карантин?

- Я иногда вечером выхожу посмотреть на то, что происходит на улицах. Меня больше печалит, что в масках я вижу в основном молодежь, и то не так много. Понятное дело, что маски от всего не уберегут, но ведь на сегодняшний день нет четкой государственной программы защиты нашей нации от коронавируса. В такой ситуации даже эти, не самые надежные, средства самозащиты хороши.

Это же касается и наших организаций и предприятий: давно нужно было дать соответствующие приказы и распоряжения. Те, кто может работать дистанционно, давно должны были так сделать. Почему сегодня на Комаровке продавцы работают без масок? К ним же разные люди подходят, любой продовольственный рынок может сейчас превратиться в очаг эпидемии.

Почему власти оставили работающих людей без элементарной защиты? А чтобы, вилите ли, паники не развивать! Продавцы на рынке, может, и готовы надеть маску — но сначала надо разрешение получить. В Беларуси, чтобы защитить себя, нужно еще спрашивать у кого-то разрешения!

Я считаю, что в этой ситуации я считаю власти совершают непростительную ошибку. И это — самая мягкая формулировка. Мне даже сложно подобрать даже слова на русском языке, чтобы сказать, что происходит на самом высшем уровне по отношению к такой опасной эпидемии. Происходит даже не полное игнорирование, а словоблудие с телеэкранов о том, что у нас якобы «все хорошо».

Я знаю примеры тех людей, которые прибывали из-за границы в Минский аэропорт. У кого-то была своя инициатива сдать мазок на коронавирус, а у кого-то не было — и те пошли себе спокойно дальше в город. Как же так можно поступать?

Да, тяжело экономике, да, мы прекрасно понимаем, что будет очень серьезный спад, но все равно, сегодня на кону стоят здоровье и жизни людей. В конце концов, без людей никакую экономику не подымешь. Сегодня в Беларуси нет роботов, которые бы завтра вместо людей вышли на работу — и не скоро они появятся.

Да и вообще: долг нормальной власти — заботиться о здоровье своих людей вне зависимости от из возраста, национальности или вероисповедания.

- Профсоюз не раз защищал рабочих от безрассудства властей. Как сейчас выглядит ситуация на предприятиях Беларуси?

- На некоторых предприятиях всем без исключения на КПП измеряют температуру. Надо уточнить, как это выглядит на больших предприятиях. Но на мой взгляд, это нужно делать независимо от численности работников на всех местах.

У нас ведь люди поставлены контрактной системой в такие условия, что боятся увольнений и могут даже с температурой на работу прийти. Потому что всем нужна работа, все боятся ее потерять, особенно сейчас, а контрактная система карает работников очень жестко.

- Что может произойти на предприятиях и в учреждениях образования, если власти будут замалчивать проблему и не введут карантин?

- Все это будет зависеть от конкретных ситуаций на том или ином предприятии. Шило в мешке не утаишь, кто бы не обещал под подписку, что не будет разглашать информацию. Но если вы сегодня освобождаете больнице, значит вы готовитесь к коронавирусу, чего же вы людей тогда дурите. Народ должен знать полную информацию, тогда ему проще будет ориентироваться в ситуации. Государству тогда тоже проще бороться с коронавирусом, чем дезинформировать. Я хочу сказать, что если, не дай Бог, будут у нас смертельные случаи и они подтвердятся, то думаю, что народ не выдержит замалчивания таких фактов. У власти будут проблемы. Так с народом поступать нельзя.

- Ранее вы рассказывали, что из отделения кардиологии 3-ей городской больницы Минска выписали всех больных для освобождения мест на случай массовой госпитализации больных COVID-19. Как сейчас выглядит ситуация в больницах? Что говорят белорусские медики о ситуации с коронавирусом?

- Это произошло не только в 3-й больнице, но и в других. Всем сейчас известно, что все плановые посещения больниц и поликлиник приказали прекратить. Раньше такого не было, значит, медики к чему-то готовятся. Почему это скрывают от людей? Об этом же надо сказать общественности. Если дано четкое указание, если вас собирают раз или два раза в неделю, и говорят о проблемах коронавируса — так дайте людям об этом знать.

Я могу понять, что министру здравоохранения сказали чего-то не говорить, но, ребята, вы должны четко сказать, что такие-то больницы в разных городах Беларуси сознательно освободили на случай, если у нас будут пациенты с коронавирусом. Что здесь плохого? Почему это умалчивается? Почему мы получаем информацию из сплетен или социальных сетей, от людей, которые общаются с медиками, но не хотят называть их фамилии?

- Соседи нашей страны предпринимают сейчас беспрецедентные меры по защите своих граждан. Как вы охарактеризуете бездействие белорусских властей?

- Они ведут себя безответственно по отношению к своему народу. Каждый хочет жить сегодня, завтра и послезавтра — вне зависимости от возраста.

Я считаю, рано или поздно они введут карантин, потому что ситуация не позволит дальше вот так обращаться с людьми. Судьи будут в будущем решать, преступно ли это.

Но я хочу уже сейчас обратиться к руководителям предприятий: времени почти не осталось, и поэтому нечего сегодня бояться указа сверху. Руководители сами могут принять решение, как будут работать их организации, поэтому пусть посоветуются с людьми, заручатся их поддержкой — и вперед, принимать решение.

Если завтра, не дай Бог, кто-то заболеет на предприятии, даже государственном, представьте только, что случится. Сколько в окружении каждого заболевшего находится людей, скольких нужно сразу изолировать! Значит, это остановит все процессы и линии. К гадалке не ходи, все и так понятно — так зачем до этого доводить?

Можно ведь уже сегодня приостановить процессы, сделать на предприятии карантин на три недели, пока ситуация будет более-менее прояснена. При этом всем я одного опасаюсь: она может быть прояснена только «наверху», но не для общественности. У нас как-то не принято людям говорить правду.

- Как дальше могут развиваться события и что делать, чтобы власти ввели карантин?

- Я считаю, что к этому должны подключиться все организации, общественные движения и партии.

При этом мы должны в первую думать не об экономической составляющей, как удержать на плаву предприятия. Это будет вторично, сейчас нужно подумать в первую очередь о людях. Поэтому должны все сообща, по разным источникам, выдвинуть свои требования в адрес Лукашенко о том, что надо незамедлительно ввести карантин. Достаточно взять лучшее то, что уже сегодня наработали наши соседи. Не надо изобретать велосипед.

Если сегодня наши граждане не будут заботиться сами о себе, то никто не поможет. Все должны четко понимать, что сегодня у нас есть гражданское общество, есть граждане по одну сторону баррикад, и есть правитель — по другую сторону баррикад. А в нормальном государстве, тем более в условиях пандемии, так быть не должно.