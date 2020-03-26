Перегонщик из 90-х: В 18 лет я понял - разворачивается какая-то интересная история 7 26.03.2020, 9:36

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Иллюстрационное фото

Белорус рассказал об адреналине и «шальных» деньгах.

Одним из самых опасных бизнесов 90-х считалась перегонка машин из Европы. По дороге к месту покупки вы вполне могли лишиться денег, по пути обратно — машины. В самом худшем случае — жизни. Помимо этого, у перегонщиков была целая масса других проблем, добавлявших профессии постоянную остроту, заставлявших каждую минуту перегона находиться в тонусе. «Пресануть» могли прямо на дороге, в отеле, рядом с рынком, в кафе. Обманывали и подделывали документы, шикарные авто на поверку оказывались убитыми развалюхами или вообще крадеными.

В очередном выпуске серии монологов «Как мы жили в 90-е» на сайте onliner.by минчанин Сергей рассказал о своей долгой и яркой карьере перегонщика, которая началась на заре появления этого бизнеса и закончилась ближе к его пику.

Вот лишь некоторые цитаты из этого видеомонолога:

Мы были молодые, было весело. Шальные деньги, большие риски. Кому-то повезло, кому-то нет. Примерно с 1990 до 1997 года с разной интенсивностью я перегонял машины.

В начале 90-х я занимался спортом. Мы поехали на этап Кубка мира в Данию. Я заметил, что на обратном пути все спортсмены купили машины и отправились домой уже на них. Мне в тот момент было 18 лет, я понял: разворачивается какая-то интересная история, на которой можно зарабатывать. А в тот момент все хотели зарабатывать, потому что время такое было.

Суть схемы была довольно проста и в то же время гениальна. Был большой спрос, и, привезя дорогие вещи, вы могли сразу много заработать. Требовалось найти машину, съездить за ней, купить и нужным образом оформить ее, довезти до Беларуси. Как правило, все было построено на доверии. Давали аванс, перегонщик ехал и покупал машину за свои деньги, понимая, что либо клиент заберет машину, либо он ее сам продаст, оставив еще и аванс.

Мы с однокурсниками собрали по друзьям, знакомым, родственникам круглую сумму и поехали за своей первой машиной. Приключения начались еще на границе. На погранпереходе в районе Гродно мы с удивлением узнали, что есть ограничение по вывозу денег (тогда оно было, по-моему, $500). Решили спрятать остальное. Пограничники, поглядев в наши честные глаза, почему-то решили нас обыскать. В результате нам раскурочили всю машину, деньги нашлись — так мы лишились половины суммы.

На польско-немецкой границе купили автомобиль, торговались до слез, поляк даже снял кожаную куртку с одного из нас. Он дал нам «купчую», написанную от руки, сказал, что этого достаточно. Мы поверили. На границе узнали правду. Некоторые перегонщики были готовы поспорить на ящик водки, что нас не пропустят. Случилось чудо: отряд белорусских пограничников возвращался со смены, спросили, кто может подвезти. Мы вызвались — нам помогли пройти границу…

Нельзя сказать, что мы все воспринимали всерьез. Молодые парни, кровь кипит, адреналин. И пока не столкнешься с проблемами вплотную, не понимаешь, насколько серьезными они могут быть. Страха перед поездками мы не испытывали. Те, кого находили в лесу привязанным без машины, денег и документов, после вели себя гораздо более осторожно.

Нас прессовали на границе в очереди, ловили на парковках, когда останавливались поспать. Конечная цель всех этих операций была отнять машину или деньги. Те, кто был поумнее, не сильно сопротивлялись, понимая, что пахнет жареным. Но были и те, кто начинал сопротивляться. Ходили разные истории о том, как находили трупы. Думаю, что на руках «бригад», которые тогда орудовали, было немало крови.

Чем дешевле была машина, тем больше на нее накручивали коэффициент. На жигулях, купленных за $150 в Будапеште, можно было заработать $1000—1500. На дорогих машинах коэффициент был меньше, но заработки в $2—3 тыс. за одну поездку никого не удивляли.

Королем жизни я себя не чувствовал, деньги очень быстро уходили: по молодости мы много кутили. Как пришло — так и ушло. Были бы тогда немного другие мозги, другой возраст — были бы и деньги. А так — все это куда-то рассосалось.

В мою последнюю поездку мы гнали две довольно дорогие машины конкретным клиентам. Мы прекрасно знали о ситуации в Польше и о том, как люди попадают в разные неприятные истории. Уставшие, по своей халатности решили въехать в Польшу из Германии ночью, хотя до этого зарекались это делать.

В районе Франкфурта — ремонт дороги, два часа ночи. В какой-то момент, несмотря на то, что мы ехали очень быстро, нас обогнала машина и, затормозив на переезде, заблокировала проезд. Нам пришлось остановиться. Я был сзади на Merсedes, мой друг Дима — на Passat спереди.

Из машины на переходе выскочили люди в масках. Откуда-то повалил дым. В Диминой машине тут же пробили передние колеса, но он вовремя среагировал, врубил заднюю и стал резко ускоряться. Ребята, которые пробили колеса, пытались в этот момент открыть двери и так и повисли на ручках, какое-то время волочась по асфальту. Один человек из машины, которая преградила путь, достал пистолет и начал стрелять по колесам.

Я тоже дал задний ход. Увидел сзади машину. Она резко затормозила, я резко затормозил, Дима этого сделать не успел, и мы помяли две машины, которые гнали людям. Все очень быстро закончилось, мы попытались доехать до цивилизации. Через пятьсот метров наткнулись на кафе, его владелец вызвал полицию, прибыл спецотряд, нас опросили и быстро удалились на поиски «бригады». У продавца чудом нашлась запаска, и она подошла к Passat. Сели в машины и поняли, что останавливаться больше не стоит.

Автомобили в результате клиенты приняли, можно сказать, что все закончилось благополучно. Но я увидел во всем произошедшем знак: Сергей, в следующий раз может так не повезти. Я решил, что пора завязывать с этим бизнесом.