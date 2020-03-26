Случчанин нашел в лесу уникальный клад украшений 4 26.03.2020, 10:39

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Ему более 1000 лет.

Уникальную находку обнаружил случчанин Владимир Бойко, краевед, энтузиаст, член поисковой группы им. В. З. Коржа. На ценнейшие артефакты он наткнулся, когда обследовал места боев 121-й стрелковой дивизии в местных лесах, пишут «Навіны Старадарожчыны».

Коллекцию артефактов Владимир передал в районный музей. Аналогов им в экспозиции нет. Археологи уже уведомлены о кладе и планируют в скором времени посетить Стародорожчину.

Место находки тщательно обследуют, а также изучат состав сплава металлов, которые использовал для своей работы древний мастер.

Археолог Олег Иов предполагает, что одна из вещиц представляет собой фибулу (застежку для одежды, одновременно служившую украшением). Достаточно массивное изделие, украшенное орнаментом, имеет форму разомкнутого круга с расширенными концами. Такие фибулы имеют прибалтийское происхождение. «Если моя догадка верна (что выяснится при обследовании находок), то это будет самая южная подобная находка», — говорит ученый.