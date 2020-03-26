Четверть населения Земли находится на карантине 3 26.03.2020, 10:45

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Как выглядит ситуация с распространением COVID-19?

Самая высокая смертность от коронавируса зафиксирована на сегодняшний день в Италии (10,1%), Иране (7,7%) и Испании (7,4%). В Китае официальный показатель смертности от последствий заражения — 4%. В Германии — 0,6% при более 37 тысячах заразившихся, сообщает tut.by.

В США число жертв COVID-19 превысило тысячу. По данным университета Джонса Хопкинса, к 23.00 по времени Восточного побережья США (06.00 по минскому) число зафиксированных летальных исходов составляет 1041. Зарегистрированы 68 572 случая заражения.

Как пишет РБК, наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк. На него приходится треть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тысячи человек. Более 100 человек умерли в штате Вашингтон, где еще в феврале заразились жители дома престарелых в Сиэтле. Власти опасаются, что в ближайшее время ситуация ухудшится. Так, в Нью-Йорке уже начали строить дополнительные морги и готовить грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого числа трупов.

США находятся на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, однако при этом тут умерло меньше, чем в Испании, Франции и Иране, а уровень смертности составляет 1,4%.

В Китае за последние сутки зафиксировано 67 завозных случаев заражения, умерли шестеро, выздоровел 401 человек, а с начала эпидемии — 91% инфицированных. Число заразившихся превысило 81 тысячу, умерли 3287 человек.

В Канаде число заразившихся за последние сутки выросло почти в два раза: с 1959 до 3385. Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (1339 человек), Онтарио (688) и Британская Колумбия (659).

Франция из-за пандемии выводит из Ирака свой военный контингент, принимающий участие в операции Chammal против ИГИЛ. В самой Франции, по последним данным, зафиксировано 25 600 случаев заражения, выздоровели 3907 человек, умерли — 1333. Официальный уровень смертности — 5,2%.

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху допустил полное закрытие страны, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится в ближайшее время. Правительство утвердило ужесточение карантина с 25 марта на 7 дней. Он предусматривает полный запрет на прогулки, за исключением походов за продуктами или лекарствами. Отходить от дома можно лишь на расстояние до 100 метров. В такси — не более одного пассажира, в личном авто — не более двух. Число заразившихся в стране превысило 2300 человек, 58 выздоровели, умерли — 5. С 20 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.

В России медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением COVID-19. «В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — заявил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев. По последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения. За сутки было выявлено 163 новых заболевших. Большинство из них — 120 — в Москве. COVID-19 охватил 55 из 85 российских регионов. Выздоровели 29 человек. Следующую неделю в стране Путин объявил нерабочей.

В Беларуси число заразившихся по данным Минздрава составляет 86. Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов. Выздоровели 29 человек.

По данным ВОЗ, в мире на полдень 25 марта число подтвержденных случаев достигло 414 179. За сутки заболели еще 40,7 тыс. человек. Жертвами стали 18 440 человек (плюс 2202 смерти за сутки). Очагом остается Европа — здесь зафиксировано 25 тыс. новых заболевших и почти 1,8 тыс. новых смертей. По подсчетам Би-би-си, по меньшей мере четверть 7,8-миллиардного населения планеты оказалась в той или иной степени под карантином.