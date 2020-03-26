Коронавт Путин 8 26.03.2020, 11:03

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Карикатура: Сергей Елкин

Визит правителя в «Коммунарку» вызвал насмешки россиян.

В Москве находят все новых носителей коронавируса, а 67-летний президент РФ – в группе риска. Телепропагандисты уже начали волноваться.

Но Путин, не жалея себя, отправился на передовую борьбы с вирусом – в новую больницу в Коммунарке под Москвой, куда свозят зараженных. Наиболее эрудированные комментаторы тут же вспомнили картину Антуана-Жана Гро "Бонапарт посещает чумной госпиталь в Яффе" и стихи Пушкина, посвященные этому визиту, пишет svoboda.org.

Пара фраз

Александр Пушкин. "Герой":

"Одров я вижу длинный строй,

Лежит на каждом труп живой,

Клейменный мощною чумою,

Царицею болезней… он,

Не бранной смертью окружен,

Нахмурясь ходит меж одрами

И хладно руку жмет чуме

И в погибающем уме

Рождает бодрость…"

Чтобы не подвергать опасности президента, на него надели костюм с респиратором.

Путин в Коммунарке: Костюм и респиратор для президента pic.twitter.com/QkrBA3UYwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

Екатерина Барабаш

Пиар во время чумы.

<...>

Если вдруг надумаю помирать от вируса – зовите Наполеона – этого желтого мне не надо.

Многим вспомнились персонажи сериала Breaking Bad.

Были и другие поп-культурные ассоциации.

Максим Мирович

Явление обнулённого космонавта народу. Глот с планеты Катрук.

Многие считают, что Путину стоило бы ходить в таком виде и дальше.

Другим кажется, что Путин изображает уточку, которой ФБК проиллюстрировал когда-то расследование о Медведеве.

И премия за лучший косплей года достаётся дедушке в смешном комбинезоне! pic.twitter.com/3qksXaBuzg — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) March 24, 2020

Леонид Зубарев

Интересно, а Путин костюм уточки надел, чтобы Медведеву приятное сделать?

Прокремлевские блогеры воспевают смелость президента.

Путин в Коммунарке. Назовите хотя бы еще одного главу государства, лично посетившего центральную клинику для людей с подозрением на коронавирус в гигантском мегаполисе. Не знаете? Вот и я тоже. pic.twitter.com/ZFoe4MNtuP — Олег Лурье (@OlegLurie) March 24, 2020

Сергей Марков

Путин в инфекционной больнице по борьбе с эпидемией коронавируса. "Бить будем сильно, но аккуратно". Правильно. Народ должен видеть, что руководитель страны на фронте, на переднем крае борьбы с напастью. И показывает, что надо бороться всеми силами. И показывает , что нужна максимальная осторожность. Вот поэтому и любит народ таких лидеров. Вот поэтому и завидуют во всем мире России, что у нее такой лидер. Вот поэтому и шипят сейчас злобно враги России. Молодец Путин. А тем, кто считает, что это смешно ходить в защитном костюме там, где лечат от коронавируса, предлагаю самим сходить туда без защитного костюма, а потом весело смеяться в изоляции на карантине целый месяц.

Раньше ходили слухи, что президент скрывается от инфекции на Валдае.

А как так получилось, что Путин только вчера трусливо удрал от коронавируса на Валдай, а сегодня приехал на стройку новой инфекционной больницы под Москвой? Неужели Навальный соврал? Быть такого не может! — Голос Мордора (@spacelordrock) March 24, 2020

Кирилл Шулика

У Путина чутье, конечно. Когда писали и говорили, что он эвакуировался на Валдай, он пошел в инфекционную больницу общаться с врачами и больными. Как товарищ Си делал, но китайский коллега все-таки менее отчаянный и прибыл в Ухань на спаде. Поездка это подправить имидж, заставить публику забыть, что ему 67 лет и напомнить, что он молодой руководитель.

Другие уверены, что реальной опасности президент себя подвергать не стал бы.

Даниил Карцев

Это консервы, снятые до эпидемии. Путин на Валдае

Александр Сапьянов

100% постановка. Скорее всего ещё перед отъездом на Валдай. В любом случае в стерильном блоке при участии аттестованной фсо массовки.

В других помещениях больницы Путин находился без защиты, и это показалось комментаторам подозрительным.

Тимур Балакирев

Интересно, куда на это время дели больных?

Леонид Гозман

Как думаете, фотография Путина в защитном костюме настоящая или тоже постановочная? А внутри костюма он? А больница настоящая или макет? Для органов: я не клевещу – просто спрашиваю.

Алексей Цветков

Визит муляжа императора в муляж чумного барака.

А вот пресс-секретарь Путина на всякий случай защитился.

Телефон, на который снимали Путина, Песков поручил уничтожить.

Илья Вайцман

Дублера путина тоже уничтожили потом. На всякий случай.

Понравилось блогерам и фото президента с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

Владимир Милов

Это главврач больницы и президент страны, а не то, что вы подумали

Многие отметили и пристрастие чиновников к уменьшительно-ласкательным формам слов. Путин после посещения больницы сказал, что все в Коммунарке "работает как часики", сообщает "РИА Новости":

Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, чего делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это все налажено.

А предшествовало визиту предложение Собянина "слетать в больничку на вертолетике", пишет РГ:

"Давайте поедем и посмотрим, как там реально в Коммунарке", – сказал Владимир Путин мэру Москвы Сергею Собянину. "Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", – ответил мэр.

Анастасия Курилова-Береснева

Проверим, как там коронавирусик поживает.

Алексей Берд

Но сперва поправочки, конечно.

Блогеры спорят о том, правильно ли поступил Путин, облачившись в полную химзащиту.

Виктор Сонькин

Все вот издеваются над Путиным в скафандре, а по-моему правильно сделал, показал народу, что надо бояться. (Я серьезно.)

Сергей Львовский

Визит без скафандра был бы с его стороны крайне неразумным поступком, но и визит в скафандре, по-моему, вовсе не показывает, что не надо бояться: скафандров у людей нет, и возможное заключение – "без скафандра опасно".

Наталия Осипова

Простогрипп. Это когда президент Путин приходит в инфекционку в желтом комбинезоне и в респираторе.

Блогерам-антивирусникам

Борис Львин

Проблема с этой картинкой в том, что его противогаз намного круче, чем респираторы сопровождающих его лиц. То есть реально мессадж картинки не "надо бояться", а "я думаю прежде всего только о себе".

У врачей защита была намного скромнее, отмечают многие комментаторы.

Путин в Коммунарке.

Молодец - сходил.

Теперь хорошо бы, чтобы такие костюмы были у всех врачей. И не только в Мск. Можно тоже желтые... pic.twitter.com/NlWcYXSgvM — Ходорковский Михаил (@mich261213) March 24, 2020

"Открытые медиа" выяснили, что защитный костюм, надетый на Путине, изготавливает американская компания DuPont. Модель под названием TyChem 2000C продается онлайн за 1800 рублей.

Однако маска, которая здесь еще важнее, все же оказалась российского производства и стоит дороже костюма: 5520 рублей. Кроме того, к ней нужны еще и фильтры по 1512 рублей за комплект. Полная защита, включая перчатки, согласно "ОМ", обошлась Путину примерно в 9000 рублей.

Похожий костюм можно заказать и на "Алиэкспрессе", но он обойдется еще дороже.

Так или иначе, привлечь всеобщее внимание Путину удалось.

Визит Путина в "Коммунарку" - это красиво.

Без иронии.

Пиар-ход сильный.

Рейтинг Путина поднимет.

Борьбе с распространением эпидемии, правда, никак не поможет.

Но это по сравнению с рейтингом Путина такие мелочи. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 24, 2020

Другой эффектный пиар-ход российских властей – отправить в помощь Италии самолеты с военными врачами и медицинским оборудованием. Помощь эта щедро приправлена пропагандой, которая беспощадно критикует ЕС за бездействие, отмечают комментаторы.

КСТАТИ

Сегодняшняя поездка Путина в коммунарку – это pr для западной цивилизации. Вначале показательная помощь брошенной всеми Италии, теперь выход в свет в фотогеничном желтом костюме. Очевидно, что завтра мы увидим десятки обложек с Путиным и тысячи текстов про его поездку по всему миру. Может-практикует.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

...Информации о действиях руководства ЕС и взаимодействии стран нет вообще. Нет, действия есть. Возможно, не самые эффективные, умелые, но есть. А информации – нет. Есть информация "Италию бросили", "все разбежались и забаррикадировались в национальных квартирах". И наконец! Спасение! Россия прислала! Что именно? Да плевать! Прислала! Когда все другие только отбирали маски. Это просто феерично прекрасно! И главное просто, малозатратно, с использованием имеющихся обстоятельств. Школа кгб, стаж! Вот что умеем – то умеем. Европейский мир – тоже не блан манже с киселём, но по степени мерзости – подростки vs взрослый опытный бандит русский мир.

Юрий Альберт

Может быть, нехорошо так говорить во время пандемии, но, прочитав в ленте упреки европейским странам по поводу присланных в Италию врачей из Китая, Кубы и России, я задумался, почему так получается.

Насколько я знаю, немецкие врачи работают в Италии с самого начала эпидемии – но это добровольцы. Ни Меркель, ни Трамп, ни Макрон не могут никому приказать ехать в Италию. А Кастро, Путин или Си могут прислать сколько угодно врачей – и ни один не посмеет отказаться.

Это старая традиция – Петр I когда-то подарил Фридриху-Вильгельму роту высокорослых гвардейцев.

Катя Марголис

Дети юга порой чудовищно простодушны. "Путин послал 9 самолетов с медикаментами, оборудованием и военными врачами"– заголовок в La Repubblica, которую дама держит под мышкой. Бойтесь данайцев и дары приносящих. Но люди дороги и ИВЛ нужны. А, значит, придётся принять и молчаливых рабов-военных. Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, рабы, чтобы молчать и камни, чтобы строить. Вряд ли их спросили. Но игры в войнушку принимают самые извращённые формы. И пока в мире людей это трагедия, в другом мире это опять повод– информационный ли, политический ли. О развале ЕС в эти дни я читаю исключительно кириллицей. Латиницей я читаю о помощи и солидарности, о посылках и волонтерах, о человеческой поддержке. Случайность? Едва ли. А уж в сочетании с кампанией дезинформации и полном наплевательстве на жизни людей в своей стране...

Андрей Мальгин

...Уже двое суток прибывшие военнослужащие с большой группой российских журналистов, телеоператоров и звукотехников находятся на военной базе близ Рима. У них берут анализы, а также подарили каждому по килограмму апельсинов. Пока известно о прилетевших из России многочисленных поливальных машинах с хлоркой и о мобильных устройствах дезинфекции одежды. Итальянцы, правда, пока не планируют поливать свои улицы химией, и они одежду заболевших не дезинфицируют, а уничтожают, медики же используют всё одноразовое. Но будем надеяться, что приехали и мобильные госпитали. Особенно Италия нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. Только что я прочитал на сайте телеканала "Звезда", что пунктом назначения для них назначено Бергамо. Заголовок новости: "Российские специалисты помогут охваченной паникой из-за коронавируса Италии". Скоро вы увидите на своих телеэкранах, как по опустевшим итальянским автострадам движется километровая колонна российской военной техники с развевающимися российскими флагами. Сюжет назовут "Дорога жизни", что-нибудь в этом роде. Во всяком случае сюжет, в котором некий итальянец Фредерико из Милана демонстративно сворачивает флаг Евросоюза и вывешивает вместо него флаг России, российские телезрители уже увидели.

Успех этой инициативы так вскружил головы властям, что они теперь предлагают помощь еще и США.

Александр Рыклин

О! Путин и американцам предложил помощь... Типа, видите, какие мы широкие и не злопамятные люди... Вы там с саудитами козни против нас плетете, а мы готовы последними солдатами поделиться... Пусть вам будет стыдно!

Эль Мюрид

Российский посол в США заявил о готовности России помочь Америке в борьбе с эпидемией. Речь шла о возможных поставках в США тестов для определения заражения.

Заявление странное. В России пока не вводится сплошное тестирование как раз по причине недостаточного количества тестов. Впрочем, здесь возможна и политическая установка – реальная картина может быть слишком неприглядной, чтобы ее как-то обнародовать. А потому – если мы чего-то не знаем, то этого не существует.

Но само по себе предложение помощи выглядит абсурдом – Россия пока еще имеет неделю-две на то, чтобы подготовиться к эпидемии на своей территории. А не разбрасывать ресурсы по всему миру. Мы окажем миру услугу, если сами сумеем пройти эту эпидемию хоть как-то нормально. Предложение помощи было бы логично, если бы мы уже прошли пик собственной эпидемии. А раз еще нет – то в таких предложениях больше какого-то странного пиара.

Впрочем, вряд ли американцы воспользуются этим предложением. Если Россия не в состоянии одеть своего президента в отечественный защитный костюм, а пользуется американским, то кто кому помогает – еще очень большой вопрос.

Многие, впрочем, считают, что критиковать Россию за помощь стране, терпящей бедствие, – это уже чересчур.

Александр Баунов

В детстве в книжке про флот прочитал рассказ, как русские моряки помогали после землетрясения в Мессине. Не приходило в голову, что это они занимались пропагандой царского режима, а мессинцам следовало бы отвергнуть их данайские дары и дождаться помощи кого поприличнее. Интересно, писали об этом лидеры мнений в тогдашних газетах, или это мода нынешних особо разборчивых времен.

Всякая публичная помощь – жест, на то и евангельская рекомендация творить милостыню так, чтобы одна рука не знала про другую, а не размахивала триколором. Вот чего просит теперь еще и конституционный Бог. Но бить по руке, протягивающей помощь, даже если она недостаточно своя, не рекомендуется там же. Тут вступает в права притча о добром самаритянине, чье поведение лидеры мнений двухтысячелетней давности тоже могли назвать пропагандой ереси: свои не помогли, так еретики-самаритяне подсуетились, показать, какие они хорошие. А путник, умирающий у дороги, должен был проявить сознательность, дождаться доброго своего.

В рекомендации помогать и притом тайно, больше весит явно первое слово: вряд ли лучше никак, если тайно не выходит.

Алексей Беляков

В этом несчастном Бергамо, где нынче смерть и вывозят гробы колоннами, мы с дочкой были в декабре. Он нам очень понравился, старый город, откуда начинаются Альпы. Мы зашли в базилику, где похоронен Доницетти, прошлись по маленькому ботаническому саду, до которого еще надо было взобраться в гору, зато в саду не вообще никого, ни одного туриста. А где-то внизу, на солнце, паслись сонные ослики.

На улицах были расклеены самодельные афишки: спектакль по двум ранним пьесам Чехова, в местном театре. "Никуда в Италии без русских", – сказал я тогда Асе с усмешкой.

Надеюсь, теперь наши военные медики помогут этой стране, четырнадцать бортов прилетело. И в общем, тут не до глупых шуток про захват полуострова. Да и Чехов – он тоже доктор, как ни крути.

Другие напоминают, что в Россию это бедствие тоже неизбежно придет, и страна к нему совершенно не готова. Журналистка Анастасия Миронова создала петицию, в которой требует направить помощь не в Италию, а в российские регионы.

Анастасия Миронова

Мою петицию о направлении военных медиков и медицинской аппаратуры в российскую глубинку, а не в Италию, подписали больше 2000 человек. О ней уже написал Росбалт. Возможно, и другие СМИ.

Цель моей петиции – обнажить лицемерие власти и показать реальное положение дел в стране, где в очередной раз все бросается под ноги самолюбия одного человека.

Ну и для товарищей "зачем_вам_в_Луге_вирусологи" отмечу: итальянская пресса трубит о том, что в страну прилетели российские аппараты ИВЛ. Об этом же пишут в Фейсбуке итальянцы и наши эмигранты, живущие в Италии.

Спасибо России от Италии, да. А от Луги – большое фи! Как и от целых регионов, вроде Калужской области, где, если верить медиа, на 100 тыс. населения – не больше пяти аппаратов ИВЛ, все они фактически – в Калуге и часть устарела.

У Путина достаточно денег, чтобы купить на них для Италии аппараты ИВЛ и самолеты, которые их доставят. Пускай отправляет и перед нам похвастается. У нас нет аппаратов ИВЛ и реанимаций в райцентрах, потому что все давно с нас состригли. И теперь еще достригают. Они боятся санкций, изоляции, персональных запретов на въезд. И хотят дружить с Италией, чтобы спасти там свои поместья.

На нас им плевать.