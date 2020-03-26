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Народный карантин
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Видеофакт: Мэры итальянских городов эмоционально призывают людей сидеть дома

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  • 26.03.2020, 11:32
  • 1,322
Видеофакт: Мэры итальянских городов эмоционально призывают людей сидеть дома

Карантин стал для властей Италии задачей №1.

Мэры итальянских городов выходят из себя и даже используют ненормативную лексику, пытаясь убедить жителей соблюдать карантин из-за коронавируса. Во всем мире от COVID-19 умерли уже почти 20 тысяч человек, почти 7 тысяч из них – в Италии. Но отдельным итальянцам по-прежнему не сидится дома.

О том, как мэры городов пытаются спасти своих сограждан смотрите в видеоматериале «Настоящего времени».


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