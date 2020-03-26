Коронавирус и СПИД: сходства и различия 1 26.03.2020, 11:47

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Специалисты сравнили две эпидемии.

"(...) Между СПИДом и коронавирусом есть много общих черт, хотя нынешняя эпидемия несоизмерима с эпидемией ВИЧ-СПИДа. СПИД появился в среде определенных меньшинств (африканцы, гаитяне, наркоманы, геи), а COVID-19 касается всего населения. С момента своего появления ВИЧ затронул более 74 млн человек во всем мире, но он не вызвал экономического, финансового и больничного краха в мировом масштабе", - пишет Дидье Лестрад, журналист, писатель, активист по борьбе со СПИДом и основатель организации Act Up, - в издании slate.fr (перевод — inopressa.ru).

"Население напугано и сидит на карантине, но этот страх не имеет ничего общего с визуальной паникой, вызванной первыми случаями СПИДа, а также с пугающей стигматизацией больных как зачумленных. Многие исследования по борьбе со СПИДом долгое время страдали от сокращения бюджетов, тогда как COVID-19 пользуется правом "чего бы это ни стоило", которое применяется при объявлении медицинской и социальной войны", - отмечает автор статьи.

"Однако нынешний вирус представляет собой новые аспекты бедствия, такие как невозможность для семей и друзей посещать больных в больнице или ограничение числа людей на похоронах, что является беспрецедентным явлением. Тот факт, что люди с симптомами должны сами управлять своим здоровьем (в контакте со своим врачом), также является источником беспрецедентной тревожности", - подчеркивает журналист.

"Наконец, недоступность масок, наборов для скрининга, отсутствие эталонного лечения, вакцины и неопределенность в отношении способов заражения... Все это напоминает о СПИДе. И источник кризиса остается тем же, каким он был сорок лет назад: плохое предвидение со стороны западных стран, отсутствие координации со стороны государств, которые применяют различные стратегии. Европа является глобальным очагом эпидемии, но она не в состоянии произвести достаточное количество масок", - напоминает автор публикации.

"Как и в случае со СПИДом, Соединенные Штаты ищут виновных, трубя об иностранном происхождении болезни (Трамп говорит о "китайском вирусе"), тогда как администрация Рональда Рейгана изгоняла ВИЧ-инфицированных людей со своей территории. Как и в случае со СПИДом, Вашингтон обещает неосуществимые меры (...). Подобно ситуации со СПИДом, одни страны весьма изобретательно борются с коронавирусом, тогда как другие, например Россия, на сегодняшний день объявила только об одной смерти от коронавируса и фабрикует дезинформацию с тем, чтобы дискредитировать Запад. Напомним об ошеломительном провале борьбы со СПИДом в этой стране, единственной, где эпидемия продолжает прогрессировать: в 2018 году там было 37 тыс. смертей от СПИДа. И было диагностировано 103 тыс. новых случаев заражения для популяции в 1,1 млн ВИЧ-инфицированных", - говорится в статье.

"(...) Большая разница между нынешней эпидемией и эпидемией СПИДа заключается в высказываниях больных. Последние выражают свое мнение в социальных сетях, и их сообщения становятся все более тревожными, но на данный момент на передний план выходят врачи и медперсонал. Потому что за три десятилетия коммуникация медицинского сообщества полностью изменилось. Благодаря ВИЧ представители медицинской профессии осознали необходимость прозрачности", - говорится в статье.

"(...) В скором времени высказывания больных, несомненно, окажутся в центре второго периода эпидемии. В качестве реального описания страданий выступят именно свидетельства пациентов и их семей. Скорбеть о тех, кто умер, станет все труднее с гуманной точки зрения, и это усугубит бремя изоляции. Негодование городских и больничных врачей по поводу нехватки масок и скрининговых тестов обязательно перекинется на население, которое понимает, что подобный дефицит идет вразрез с рекомендациями ВОЗ, которая рекомендует "тестировать, тестировать, тестировать людей". Назревает скандал из-за неумелого обращения с запасами масок и тестов, и он может разразиться еще до окончания кризиса, хотя на данный момент популярность глав государств растет", - комментирует Лестрад.

"(...) Сюда добавляется положение наиболее уязвимых людей, а не только лиц пожилого возраста. Вынуждены сами себя предохранять заключенные, безработные, бездомные, секс-работники. Организация Act Up уже защищала такие маргинализованные группы населения. Как и СПИД, COVID-19 усугубляет социальное неравенство между теми, кто может защитить себя, и теми, кто вынужден работать или находиться на улице. Здесь присутствует и политический риск, поскольку во Франции уже больше года отмечается всплеск социальных волнений, связанных с неустроенностью и неустойчивостью", - анализирует автор статьи.

"СПИД подпитывал и стимулировал самое крупное и воинственное движение в медицине конца XX века. Сейчас за фармацевтической промышленностью снова стали следить со всех сторон. Правительства дают обещания, которые они не в состоянии выполнить. С каждым днем нарастает негодование среди медицинских работников. В прессе сообщается о существующих противоречиях и неувязках. Множится число петиций. Собраны все компоненты для возникновения социального потрясения, грозящего превратиться в политическое. А пик инфекции еще впереди", - резюмирует Дидье Лестрад.