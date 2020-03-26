Народный карантин в Беларуси набирает обороты 1 26.03.2020, 12:26

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Как люди, не дожидаясь решений властей, уходят в самоизоляцию.

Медики по всему миру — в Беларуси в том числе — призывают оставаться дома, чтобы свести количество своих контактов к минимуму. Сделать это в условиях, когда карантина нет, а каждый день нужно на работу, в университет или школу, конечно, непросто. И все же многие белорусы находят способ, чтобы как можно реже контактировать с внешним миром в период эпидемии коронавируса. «Если бы я вдруг стал контактом первого уровня, то потенциально мог бы заразить восемь групп своих учеников», — рассказывает репетитор, который еще 16 марта полностью перешел на преподавание в онлайне.

Как проходит Народный карантин, к которому призвали лидеры белорусской оппозиции и который поддержали белорусские врачи — в материале tut.by.

«Работы по-прежнему много, бездельем точно не страдаем»

Александр Луцевич работает репетитором и возглавляет образовательный центр «Фабрика знаний». В нем занимаются и готовятся к централизованному тестированию более 100 старшеклассников, которых обучают около 10 преподавателей. В том числе Александр и его жена Софья.

С 16 марта они перевели свою работу в онлайн-режим, «не дожидаясь отмашек сверху».

— Вначале мы думали, что в школах объявят карантин — и тогда все будет понятно: мы точно переходим в онлайн. Минобразования вроде собиралось начать каникулы раньше, но потом все изменилось. Мнения людей разделились. Одни родители говорят: «Сиди дома и никуда не выходи, ни в школу, ни на курсы». Другие считают, что все нормально и ничего менять не нужно. Непонятно, как организовывать образовательный процесс в таких условиях.

Переводить учеников из аудиторий в онлайн-пространство Александру было необязательно: таких приказов никто не издавал. Но репетитор решил, что так будет лучше для всех.

— Рассуждал таким образом: если я вдруг окажусь контактом первого уровня, то потенциально смогу разнести вирус в восьми группах, где я преподаю. И тогда не будет никакой подготовки к ЦТ, и учебный процесс прервется, уже не говоря о потенциальных последствиях для здоровья. Ведь дети пойдут домой и понесут этот вирус родителям, дедушкам и бабушкам, а те — еще дальше.

Переходить на «удаленку» и в режим самоизоляции было непривычно, говорит Александр, но и несложно. Раньше в центре уже пробовали вести онлайн-группы, и для этого было все необходимое.

— У нас уже была готова инфраструктура: мы купили аккаунты на вебинарных сервисах, использовали файлообменники. Хотя для подготовки к ЦТ по гуманитарным предметам достаточно просто скайпа. Математикам и физикам было немного сложнее перестроиться. Но сейчас они используют онлайн-доски, и все работает.

За неделю «удаленки» расписание дня у Александра практически не изменилось. Даже стало более гибким за счет того, что не нужно ориентироваться на занятость аудиторий, а можно проводить занятия непосредственно тогда, когда всем удобно. На рабочее настроение онлайн-режим тоже никак не повлиял, говорит репетитор.

— Мы садимся за компьютер — и начинаем заниматься. Теперь наши занятия мало чем отличаются от обычных уроков, просто и ты, и твои ученики находитесь в разных помещениях. Объем информации остался тем же, формы работы — тоже.

У себя дома первым делом семья Луцевич разделила сферы влияния. Александр занял одну комнату, которая временно стала кабинетом, Софья — другую. Иногда — для разнообразия — они меняются местами.

— Договорились так, чтобы не мешать друг другу. А еще есть определенные правила: если я веду урок из кухни, а жена хочет зайти и попить воды, просто нужно маякнуть перед этим, чтобы я выключил камеру. Вроде мелкие бытовые штуки, но они важные. Уже неделю живем дружно, не ссоримся.

С переходом на удаленную работу контактов у семьи Луцевич стало еще меньше. С родственниками, которые в основном живут не в Минске, они практически не общаются, с друзьями — редко. А количество случайных попутчиков в общественном транспорте стремится к нулю.

— С котом вот общаемся, он нас развлекает. То так красиво полежит, то по-другому. Хоть какая-то анимация, — улыбается Александр. — А с людьми особо не общаемся. И в данном случае это хорошо. Работы по-прежнему много, бездельем мы точно не страдаем.

Папа помогает с математикой, мама — с химией, биологией и языками

Композитор Евгений Олейник шутит, что жизнь его семьи и до эпидемии коронавируса проходила в режиме изоляции. Особенно после переезда за город.

— Мы с Юлей (Юлией Быковой — певицей, участницей группы Aura) не тусовщики: избегаем клубов, вечеринок и дискотек, не ходим на гламурные мероприятия. Круг наших контактов — это семья и артисты, которые приходят в студию записываться, а дальше мы работаем и общаемся по интернету.

Сейчас записей в музыкальной студии стало намного меньше, говорит Евгений. А репетиции группы Aura и вовсе проходят онлайн.

— Недавно у кого-то из детей в спортивной секции, куда ходит ребенок одного из участников нашей творческой команды, подозревали коронавирус. Этот человек позвонил и объяснил ситуацию, поэтому запланированную встречу мы отменили. Все достаточно осознанно себя ведут. С тех пор репетируем по скайпу и вайберу. Есть свои сложности, но в целом процесс не останавливается. Наоборот, мне даже кажется, что энергия накапливается, и потом она во что-то хорошее выльется.

До того как уйти на музыкальную сцену, Юлия Быкова больше десяти лет проработала врачом-терапевтом. К тому, что сейчас происходит, она относится не просто как обыватель.

— Вообще, эта тема у меня наболела. Может, хоть таким образом люди станут более ответственными. Когда я еще работала врачом, меня сильно угнетало, что люди ходят по городу и разносят инфекцию. Приходит к тебе человек с ОРВИ, ты даешь ему больничный, а он не лечится дома, а решает свои дела, ездит в транспорте, ходит по магазинам. Может, сейчас люди все-таки начнут думать о других. Хотя и повод для этого ужасный.

В семье Евгения и Юлии — двое детей. Старший ходит в шестой класс, младшему — три года, недавно ему сделали операцию, после которой ни в коем случае нельзя простывать. Чтобы снизить риск заразиться инфекцией (и не только коронавирусной), старший сын перестал ходить в школу.

— Когда появилась такая возможность, мы написали заявление. Так поступили многие родители из нашего класса, — говорит Юлия. — У нас есть разные группы в Viber — отдельно с классным руководителем, среди родителей и детей. Там мы обмениваемся информацией. Учителя присылают задания, мы их выполняем дома. Плюс классный руководитель дает тесты, сын их решает и отправляет ответы.

Если что-то не получается, ребенок обращается к родителям за помощью. Евгений — специалист по математике, Юлия, если нужно, помогает с химией, биологией и языками.

В целом, говорят музыканты, к ситуации с коронавирусом они относятся трезво и без паники, хотя «беспокойство присутствует в любом случае».

— Мы ведь не на изолированном острове живем. Поэтому сейчас свели свои поездки к минимуму, ходим по необходимости только в магазин. Поскольку мы живем в сельской местности, то больших скоплений людей у нас не бывает. Много гуляем на свежем воздухе, хорошо моем руки и обрабатываем их антисептиком. Надеемся, что после каникул ситуация улучшится.

«Выдержать еще пару недель в таком замедленном ритме будет сложно»

Алина Болбас учится в БГУ. Уже вторую неделю девушка старается выходить в город только по действительно веским причинам. За это время на парах в университете она была лишь один раз — в прошлую пятницу.

— Нужно было прийти, потому что этим преподавателям очень важно посещение. Оно влияет на рейтинговую отметку, которая учитывается на экзамене. Проще было явиться и ответить, чем потом отрабатывать.

Сейчас, говорит Алина, большинство пар проходит на образовательном онлайн-портале БГУ. Студенты заходят туда одновременно с преподавателем, выполняют задания, решают тесты и в течение пары отправляют их на проверку. В таком режиме, говорит девушка, приходится учиться даже больше, чем раньше.

— Когда семинар устный, ты можешь готовиться не к каждой паре, думая, что прокатит. Часто бывает, что мы в группе делим задание друг с другом. Кто-то берет его на себя, а ты просто приходишь послушать. Сейчас готовиться нужно каждому. Вовлеченность точно повысилась. Отсидеться и иногда что-то ответить теперь не получится. Нужно все прочесть, подготовиться, иначе с заданием преподавателя ты не справишься.

Единственное, чего сейчас не хватает, — это личного контакта с преподавателем, говорит студентка.

— На портале или в мессенджерах нормальных дискуссий не устроишь. В целом после перехода в онлайн люди стали более ответственными и самодисциплинированными.

На очные пары к преподавателям, которым около 70 лет и которые не пользуются порталом, Алина ходить перестала. И вот почему:

— У нас на факультете есть преподаватели в возрасте. А ведь они в группе риска. Вероятность, конечно, низкая, что я принесу им какой-то вирус. Но вдруг буду ехать в метро, кто-то кашлянет на меня, я заражусь, даже не замечу этого, продолжу ходить на занятия и стану источником инфекции для преподавателей? В данном случае этот аспект для меня важнее, чем отметки, — говорит девушка.

В целом за последнее время она постаралась свести количество своих контактов к минимуму. В прошлый понедельник встретилась с подругой — это была последняя вылазка в гости. Теперь общается с друзьями по интернету. Еще ходила на почту забрать посылку. И то только потому, что срок ее хранения истекал и она могла улететь обратно к отправителю.

— В публичные места не хожу совсем. Еще к зубному пришлось сходить, но это было необходимо. Если честно, от того, что общения стало меньше, под конец недели почти сходила с ума. Пошла гулять в лес, нашла озеро, проветрилась. Еще хорошо, что живу в Уручье. Переносить самоизоляцию, если ее можно так назвать, не так сложно с родителями и сестрой. Сейчас появилось больше времени на подработку, учебу, постоянно что-то пишу, слушаю лекции, какие-то сериалы смотрю иногда. В принципе, терпимо. Но выдержать еще пару недель в таком замедленном ритме будет сложно.