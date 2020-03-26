Спикер кнессета Израиля Юлий Эдельштейн ушел в отставку 26.03.2020, 12:42

Юлий Эдельштейн

Фото: Flash90/Й.Зиндель

Добровольная отставка спикера произошла впервые в истории Израиля.

Спикер кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, 25 марта подал заявление об отставке. Об этом сообщают "Детали".

Эдельштейн объявил о своей отставке на открытии заседания парламента и объяснил его несогласием с вердиктом БАГАЦ (Верховного суда Израиля). Суд признал незаконным распоряжение Эдельштейна закрыть парламент на время эпидемии коронавируса.

Открыв пленарное заседание кнессета Израиля, спикер Юлий Эдельштейн подверг резкой критике БАГАЦ за вмешательство в работу законодательной власти, не основанное, по его словам, на власти закона. Однако отметил, что не готов содействовать гражданской войне и не позволит из-за этого конфликта погрузить страну в анархию.

"Депутаты кнессета и граждане Израиля, - сказал Эдельштейн в своей короткой речи. - В минувший понедельник Высший суд справедливости постановил, что председатель кнессета должен до конца недели провести выборы нового председателя. Это решение БАГАЦа основано не на законе, а на его односторонней и весьма радикальной трактовке. Решение БАГАЦа противоречит уставу кнессета и разрушает его работу. Решение БАГАЦа показывает грубое и поспешное вмешательство судебной системы в вопросы, [относящиеся к компетенции] законодательной избранной власти. Решение БАГАЦа наносит беспрецедентный ущерб суверенитету народа и суверенитету кнессета. Решение БАГАЦа подрывает основы израильской демократии

Как демократ, как еврей-сионист, как тот, кто сражался против мрачных режимов, и как председатель избранного кнессета, я понимаю, что это решение БАГАЦА - ошибочное и грубое, и, на мой взгляд, приводит к опасному отлонению от принятых норм.

Депутаты кнессета, как тот, кто заплатил тяжелую личную цену - годы заключения и принудительных работ - за право быть гражданином Государства Израиль, мне нет необходимости объяснять, насколько я люблю Израиль и еврейский народ. Поэтому как демократ, как еврей-сионист, как председатель этого дома, я не стану содействовать тому, чтобы страна погрузилась в анархию. Не стану содействовать гражданской войне. [Подобному тому], как действовал Менахем Бегин, когда в июне 1948 года, в дни "Альталены", предотвратил гражданскую войну

Депутаты кнессета, граждане Израиля, в эти дни наш народ нуждается в единении, нуждается в правительстве национального единства. В эти дни, когда снаружи нам грозит эпидемия, а изнутри нас разрывает раздор, все должны быть людьми, все должны превозмочь это, все должны объединиться. Поэтому, ради Государства Израиль и ради того, чтобы укрепить уважение к израильской государственности, я подаю в отставку со своего поста председателя кнессета, молясь о лучших временах и действуя ради них".

Добровольная отставка спикера произошла впервые в истории Израиля.