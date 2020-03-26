закрыть
26 марта 2020, четверг, 17:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Инфляция в России ускорилась в три раза за неделю

4
  • 26.03.2020, 12:52
  • 2,727
Инфляция в России ускорилась в три раза за неделю

И это только начало.

Грохот падающего рубля пробудил ото сна дремавшее чудовище российской инфляции. Рост цен в России начал резко ускоряться на фоне девальвации и паломничества потребителей за крупами и консервами, пишет finanz.ru.

За неделю с 17 по 23 марта индекс потребительских цен прибавил 0,3%, что оказалось второе выше показателей за предыдущие две недели (0,09% и 0,1%), сообщил в среду в оперативной оценке Росстат.

В среднем на уровне потребителей товары дорожали на 0,023% в сутки - вдвое быстрее как февраля-2020 (0,011%) так и марта прошлого года (0,01%).

С начала месяца цены выросли на 0,53%. «Фактически мы имеем трехкратное ускорение инфляции, и это только начало», - отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По данным Росстата, с начала года на 7,1% подорожал сахар, на 7% гречка, на 12,7% лук, на 12,9% морковь. На 28,2% взлетела цена огурцов, помидоры стали дороже почти в 1,5 раза. Цены на мясо практически не изменились (говядина подорожала на 1%, свинина наоборот подешевела на 1,2%).

В среднем на 1,2% стали дороже услуги ЖКХ, на 3,6-5,4% подорожал проезд в городском транспорте.

Инфляция в 0,3% за неделю - это «значительный скачок», который пока не отражает девальвацию рубля и в большей степени связан с попытками потребителей создать запасы, отмечает экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

Если скорость роста цен сохранится, то уже по итогам этого месяца инфляция превысит 2,6% год к году, а в мае может уйти выше целевого уровня ЦБ (4%), говорит Тремасов.

К концу года инфляция превысит 5%, прогнозирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров: закрытие отраслей и принудительная остановка предприятий сулит потери экономике и населению. Реальные располагаемые доходы возобновят падение (на 3-5% в оставшиеся три квартала), а ВВП потеряет 2,7% к концу года, считает он.

Взлет доллара с 62 до 78 рублей транслируется в удорожание потребительских корзин, потому что в отечественном производстве велика доля импорта, говорит основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

Потребительская электроника - от смартфонов до ноутбуков - подорожает на 15-20%, предупреждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: ритейлеры распродают запасы со складов и могут начать поднимать цены уже в ближайшее время, не дожидаясь новых партий. Почти вся техника завозится из-за рубежа, а формальное произведенное в России на деле собирается из импортных компонентов, напоминает Кусков.

Автомобили подорожают к лету на 5-10%, предупреждает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Cледом вверх пойдут цены на лекарства. «Рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций. Скачки валют неизбежно отразятся на ценах», - говорит исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Ускорение инфляции - это удар по инвесторам в рубль и тем, кто держит сбережения на рублевых депозитах. При средней ставке 5,15% годовых, к концу года весь процентный доход вкладчиков может сгореть в росте цен.

«Если станет очевидным, что инфляция выходит за границы диапазона 5-6%, то ЦБ, скорее всего, будет вынужден повышать ставку. Для инвесторов в ОФЗ это очень плохие новости, которые могут усилить отток нерезидентов с рынка», - рассуждает Тремасов.

Потребители надвигающейся инфляционной угрозы пока не видят. Мартовский опрос ЦБ показал, что инфляционные ожидания населения остаются вблизи исторического минимума. В среднем россияне оценивают рост цен в 8,3% и ждут его замедления до 7,9% в ближайшие 12 месяцев.

Но бизнес уже закладывает в планы рост цен на сырье, импортные комплектующие и оборудование. Ценовые ожидания предприятий в марте подскочили рекордно за два года.

Среднее значение ожидаемого прироста отпускных цен в ближайшие три месяца (в годовом выражении) увеличилось на 0,7 п.п. и составило 2,5%, отмечает центробанк.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский