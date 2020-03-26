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Как гродненка создает дизайнерские маски

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  • 26.03.2020, 13:06
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Как гродненка создает дизайнерские маски

Пока в коллекции девушки три маски, созданные ее руками.

Запас медицинских масок в государственных аптеках Гродненской области составляет около 70 тысяч штук. В продаже – одноразовые хирургические и многоразовые марлевые повязки. В интернете можно найти более любопытные варианты. А самые творческие и вовсе подходят оригинально – шьют маски по собственному дизайну. Гродненка Оксана Иванова как раз из таких людей, пишет rgazeta.by.

– Я подумала: почему бы не сделать своими руками, тем более, если есть творческие позывы? Шить многоразовые маски и экспериментировать с дизайном, подбирать маски под свой образ, – поделилась девушка.

Естественно, в первую очередь пришлось изучить информацию по созданию таких изделий. Благо, признается Оксана, в интернете сейчас можно найти всю необходимую информацию. Помогло девушке и то, что она закончила курсы кройки и шитья. «И если уж смогла сшить пиджак, то и с масками справляюсь», – решила Оксана.

– Для изготовления этого экземпляра использована шерсть с примесью хлопка. Двойная маска с фильтром из хлопка с внутренней стороны и декором из веревки, сложенной как респираторный фильтр-клапан, – демонстрирует Оксана.

Пока в коллекции девушки три маски, созданные ее руками. От веселой хлопковой с изображением Микки Мауса до эпатажной со стразами. Все они многоразовые, стирать их желательно вручную, чтобы не потеряли свой вид. Подобные маски необходимо менять каждые два часа, а также при загрязнении или увлажнении. Потому что мода – это хорошо, считает Оксана, но здоровье и безопасность важнее!


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