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В России готовятся к «взрывному» распространению коронавируса

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  • 26.03.2020, 13:37
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В России готовятся к «взрывному» распространению коронавируса

Эпидемия будет проходить по типу «ядерной реакции».

В РФ готовятся к «взрывному» распространению COVID-19 по типу «ядерной реакции». Об этом сообщил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев.

По его словам, врачи России готовятся к такому развитию событий, пишет «Коммерсантъ».

По словам специалиста, если в начале распространения коронавируса в России наблюдалось арифметическое добавление заболевших, то сейчас речь идет уже о геометрическом – за сутки заболеваемость выросла втрое.

«Огромное количество (людей) будет заболевать»,— считает Николай Малышев. Поэтому речь идет о постановке диагнозов дистанционно с помощью IT-технологий, рассказал он. Пациентам с легким течением болезни коронавирусом или без симптомов в России разрешено лечение на дому.

В России официально подтверждено две смерти от коронавируса. Однако мэр Москвы Сергей Собянин в одном из своих выступлений заявил, что оценить реальные масштабы эпидемии в России невозможно, поскольку нет точных данных о заболеваемости в регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю в стране нерабочей. Таким образом власти России надеются сдержать распространение инфекции.


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