Goldman Sachs: Обвал нефти только начинается 1 26.03.2020, 13:47

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Любые шаги со стороны РФ будут уже запоздалыми.

Карантин в странах по всему миру привел к невиданному снижению спроса на нефть, восстановить который не помогут ни заморозка добычи ОПЕК на текущих уровнях, ни ее сокращение, отмечает Goldman Sachs Group Inc, передает «Блумберг» (перевод — finanz.ru).

Потребуется широкомасштабное прекращение добычи, поскольку избыток предложения в условиях спада потребления во втором квартале составит 14 миллионов баррелей в сутки, говорится в обзоре банка. Сокращение спроса нанесет сильный удар по глобальной системе нефтепереработки, и в следующем месяце примерно по 20 миллионов баррелей нефти, возможно, будет поступать в хранилища каждый день.

Вместо того чтобы думать о сокращении производства нефти в условиях пандемии коронавируса, Саудовская Аравия и Россия после распада альянса ОПЕК+, похоже, лишь глубже увязают в ожесточенной войне цен. Однако Белый дом наседает на королевство, требуя отказаться от плана масштабных поставок нефти на рынок и помочь вернуть цены на уровни до обвала в начале марта.

"Любое потенциальное соглашение между США/Саудовской Аравией и Россией о заморозке или сокращении добычи будет запоздалым и недостаточным, - пишут аналитики Goldman, включая Дамьена Курвалена, в обзоре от 25 марта. - Потребуются месяцы усилий, чтобы мировые коммерческие запасы снизились, и в условиях текущего падения спроса они будут не так эффективны".

Несмотря на то что некоторые страны начали сокращать добычу, мировых мощностей хранения может не хватить, чтобы вместить объемы сырья Саудовской Аравии, России и ОАЭ с учетом планируемого в апреле увеличения их предложения, отмечает Goldman. Банк прогнозирует снижение спроса в этом месяце на 10,5 миллиона баррелей в сутки и на 18,7 миллиона в сутки в апреле.