Коронавирус в Польше: умерло 15 человек 2 26.03.2020, 14:08

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Фото: PAP

Всего в стране выявлено 1085 случаев заражения.

На день 26 марта в Польше выявлено 1085 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19, 15 человек погибло, сообщает rp.pl.

Министерство здоровья Польши сообщило, что только за последние сутки было сделано 3,3 тысяч тестов. Буквально с утра выявили 34 новых случаев заболевания и зафиксировали 1 смерть, это был 75-летний пациент из Кошалина.

Напомним, что с 25 марта по всей Польше были введены более жесткие ограничения. До 11 апреля выходить из дома можно только на работу, в магазин, в аптеку или к врачу. Также нельзя находится на улице в компании больше двух человек, а общественный транспорт не должен наполняться больше, чем на половину посадочных мест.