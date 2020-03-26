Археологи нашли метро эпохи Неолита 6 26.03.2020, 14:16

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Длина тоннелей составляет 24 километра.

Сеть древних пещер под Кордильерами обнаружили археологи в парке Зайон, расположенном в американском штате Юта. Они представляют собой тоннели почти идеально округлой формы, которые уходят вниз на многие километры, пишет lenta.ua.

Ученые исследуют древние пещеры с 2005 года. Некоторые исследователи считают, что тоннели имеют искусственное происхождение. Они даже получили неофициальное название – метро эпохи неолита, сообщает trendymen.ru.

Длина ведущего к спуску каньона составляет 24 километра и напоминает проход для тяжелой техники. На стенах подземных коридоров найдены странные отпечатки, напоминающие следы от тяжелой техники. А в одной из стен застрял предмет, похожий на современную пружину. Предмет пока не решились достать, опасаясь, что артефакт разрушится.

Все это способствует развитию версий о существовании в прошлом на Земле высокоразвитых цивилизаций. Альтернативные ученые считают, что на планете уже жили сообщества, которые обладали уникальной техникой и научными разработками, хотя до сих пор не было найдено ни одной части машины, подтверждающей такие выводы. Большая часть теорий о тяжелой технике древних основана на теоретических обоснованиях.