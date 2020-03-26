Коронавирус обнулил мечты Владимира Путина 7 Константин Эггерт, «Немецкая волна»

26.03.2020, 14:26

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Константин Эггерт

В Кремле не ожидали такого эффекта.

Слухи о том, что Владимир Путин уехал в свою резиденцию на Валдае и будет пребывать там в изоляции, пока не подтвердились. Во вторник российский лидер посетил подмосковную инфекционную больницу в поселке Коммунарка, прошелся в специальном защитном костюме по палатам, коротко поговорил с больными, и подольше - с главным врачом.

Кто отдаст приказ без команды Путина?

"Скафандр", в котором был президент, произвел сильное впечатление. Благодаря ему не только натренированные за советскую эпоху специалисты по чтению между строк, но и самые доверчивые зрители госТВ в России должны были немедленно понять: коронавирус действительно опасен, и ситуация в России более чем серьезная.

За пару часов до президентского визита в больницу мэр Москвы Сергей Собянин (по совместительству - замглавы штаба по борьбе с эпидемией коронавируса) доложил Путину: реальной картины распространения вируса в стране у штаба нет. Собянин также попросил Путина поручить главе президентской администрации Антону Вайно поставить задачу полпредам в федеральных округах, "чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать".

Без всякой иронии впервые говорю: "Спасибо, Сергей Семенович!" Эти две Ваши фразы дорогого стоят. Во-первых, наконец-то хоть один чиновник сказал во всеуслышание то, о чем пока писали только в блогах и немногих оставшихся независимых СМИ. Не может быть, чтобы в более чем 140-миллионной стране, куда, по признанию того же Собянина, только за последние пару недель из-за границы вернулся миллион человек, число зараженных было лишь немногим больше, чем в трехмиллионной Литве.

Во-вторых, теперь, благодаря словам мэра, мы точно знаем то, о чем и так догадывались: вся выстроенная после теракта в Беслане в 2004 году путинская система с ее прямым подчинением регионов Кремлю годна лишь для того, чтобы фальсифицировать выборы, покрывать бесчинства росгвардейцев на митингах, сажать юных демонстрантов и прессинговать журналистов. Без приказа "от первого лица" эта система не пошевелит пальцем даже в ситуации, когда 24 часа в сутки все СМИ вообще ни о чем, кроме пандемии, не сообщают.

Собянин - первый чиновник, сказавший правду о коронавирусе в России

Сделаю сугубо частное предположение человека, помнящего советскую жизнь и служившего в советской армии (оба этих опыта довольно полезны для понимания происходящего в сегодняшней России): приказа не поступало потому, что никто не решался доложить "первому лицу" неприятные сведения. А не решался потому, что тогда пришлось бы объяснять: нужно переносить голосование по поправкам в конституцию и, возможно, парад 9 мая - два главных мероприятия этого года, призванные обосновать и подкрепить новую реальность пожизненного правления Владимира Путина.

Видимо, только тогда, когда стало ясно, что дело совсем плохо, высокопоставленные "технократы" решились делегировать Собянина сказать правду Путину. Так и представляю себе, как они перезваниваются друг с другом по "вертушкам" (телефоны правительственной связи. - Ред.): "Только Семеныч и сможет!" - "Да, он был шефом АП, главный нам не поверит, а ему - может".

Проблема-2036

И Путин вынужден реагировать на сказанное "Семенычем" - ехать в Коммунарку и там выходить к публике в желтом костюме и респираторе, которые, конечно, допустимы и объяснимы в случае с главой государства - но все равно создавали ощущение отчуждения.

Владимир Владимирович, конечно, и представить себе не мог, что таков будет его дебют в роли пожизненного президента России: не 9 мая на солнечной после разгона облаков Красной площади, а в больничных палатах, среди медсестер, рядом с главным врачом, который говорит, что готовиться нужно к "итальянскому" сценарию развития эпидемии.

Можно возразить: а что тут нового? У Путина позади 20 лет полетов на истребителях, ныряний за амфорами, телемостов с прокладыванием газоотводов пенсионеркам в прямом эфире, даже посещения мест катастроф и терактов. Все так. Но все, что было раньше, касалось какой-то части россиян, но практически никогда и точно никогда так - всей страны. Даже финансовый кризис 2008 года затронул людей не настолько сильно.

Теперь же вольно или невольно подводятся итоги 20 лет "вставания с колен", причем как раз в тех сферах, которые касаются всех - здравоохранения, социального обеспечения, охраны порядка (настоящей, а не той, которую нам демонстрируют на митингах "космонавты"). А ты - один. И на тебя все смотрят и ждут указаний. Даже те, кто, по идее, должен не смотреть, а действовать. Вот так и выглядит то самое "обнуление" с опцией править до 2036 года.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»