ЕАБР: В 2020 году экономику Беларуси ждет рецессия 26.03.2020, 14:31

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Особенно по экономике ударит «нефтянка» и снижение импорта сырья.

Евразийский банк развития (ЕАБР) значительно ухудшил оценку динамики развития экономики Беларуси в 2020 году из-за ухудшения внешних условий, пишет сайт "Белорусы и рынок".

"Аналитики ЕАБР прогнозируют снижение ВВП страны на 0,1% в 2020 году, что на 1,6 п. п. ниже по сравнению с предыдущей оценкой (октябрь 2019 года)", - говорится в пресс-релизе банка.

"Пересмотр объясняется главным образом ожидаемым сокращением производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности из-за уменьшения объемов поставок в республику энергетического сырья и высоких мировых запасов калийных удобрений. Сдерживающее воздействие окажет и ослабление внешнего спроса, в том числе вследствие распространения коронавируса", - поясняют авторы прогноза.

По их оценке, стабилизация ситуации в мировой экономике и постепенное восстановление выпуска нефтепродуктов и калийных удобрений приведет к циклическому ускорению темпа роста ВВП Беларуси до 2% в 2021 году.

По прогнозу экспертов ЕАБР, инфляция в Беларуси в 2020 году сложится вблизи цели Национального банка и составит 5,3%.

В обзоре отмечается, что "в начале текущего года проинфляционные риски возросли на фоне усиления волатильности на мировых финансовых и товарных рынках". "В таких условиях базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает сохранение в 2020 году ставки МБК около 9%, что, по оценке аналитиков банка, позволит удержать инфляцию вблизи целевого ориентира Национального банка. В среднесрочной перспективе сохраняется потенциал ее снижения", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, эксперты ЕАБР констатируют преобладание рисков ослабления экономической активности. "Существует вероятность более значительного сокращения производства нефтепродуктов в случае дальнейшего снижения импорта сырья. Сохраняется высокая неопределенность последствий для мировой экономики в связи с текущей ситуацией с коронавирусом", - полагают они.