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Пентагон запретил передвижение американских военных за рубежом

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  • 26.03.2020, 14:42
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Пентагон запретил передвижение американских военных за рубежом

Это не коснется вывода войск из Афганистана.

Министр обороны США Марк Эспер отдал приказ о запрете на перемещения американских военных за рубежом на срок до 60 дней в попытке ограничить распространение коронавируса в вооруженных силах.

Об этом глава Пентагона сообщил агентству Reuters, передает «Голос Америки».

На данный момент это самое масштабное решение министерства обороны, которое окажет влияние на американских военных во всем мире.

В интервью Эспер сказал, что приказ затронет все американские войска, гражданский персонал и членов их семей, но отметил, что будут и некоторые исключения.

«Цель состоит в том, чтобы мы не вернули вирус домой, не инфицировали других и не распространяли его среди военных», – сказал Эспер.

По словам министра, одно из исключений будет касаться вывода войск из Афганистана, который продолжится.

США заявили о намерении сократить численность своих войск в Афганистане с 13 тысяч до 8600 человек в течение 135 дней после подписания соглашения с Талибаном в феврале.

Полный вывод всех американских и коалиционных сил произойдет в течение 14 месяцев после подписания соглашения, если Талибан выполнит свою часть обязательств.

«[Приказ о прекращении перемещений] на это не повлияет», – заявил Эспер, имея в виду вывод войск.

Приказ о прекращении перемещений иллюстрирует растущую обеспокоенность по поводу стремительного распространения вируса, которым уже заразились 227 американских военнослужащих, и эта цифра только за последние сутки выросла почти на 30 процентов.

Ранее в среду американские военные сообщили, что они усливают меры охраны здоровья (HPCON) на базах по всему миру до уровня «Чарли», второго по величине уровня, предполагающего устойчивую передачу инфекции в сообществе.

«Наша кривая не сглаживается, вот почему сегодня был объявлен уровень «Чарли», который включает ограничения на большие скопления людей и дополнительное социальное дистанцирование», – заявил на пресс-конференции бригадный генерал ВВС Пол Фридрихс – главный врач в Объединенном комитете начальников штабов.

На фоне роста заболеваемости и отмены военных учений, как и других групповых мероприятий, представители Пентагона все чаще признают, что пандемия коронавируса может отразиться на готовности военных к конфликту или кризису.

Однако Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подчеркнули, что военное руководство будет стремиться минимизировать этот риск, и настаивают, что американские вооруженные силы по-прежнему будут в состоянии выполнять возложенные на них задачи.


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