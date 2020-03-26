Белорусские колонии могут стать очагом эпидемии коронавируса 5 26.03.2020, 14:58

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иллюстрационное фото intex-press.by

Бывший начальник медицинской службы ДИН предупреждает.

Социально-информационное учреждение «ТаймАкт» требует от ДИН МВД предпринять «немедленные и даже чрезвычайные меры для профилактики заноса COVID-19 в пенитенциарные учреждения».

Директор учреждения Василий Завадский, в 1998-2010 годах – начальник медицинской службы ДИН, полковник внутренней службы в отставке, призывает ДИН обеспечить регулярное и достоверное информирование населения страны о положении с распространением коронавируса в пенитенциарных учреждениях.

Василий Завадский лично готов «приступить к временному исполнению обязанностей врача-ординатора в пенитенциарном учреждении в случае поступления соответствующего приглашения ДИН».

Василий Завадский считает, что «исправительные учреждения в силу своей закрытости сами по себе обеспечивают определенный уровень карантина», поэтому «периодически возникающие в обществе эпидемии гриппа и других ОРИ, как правило, имеют меньшую распространенность и менее тяжелые последствия в пенитенциарных учреждениях».

Однако эксперт оценивает как очень высокую «вероятность попадания вируса COVID-19 в учреждения УИС», а потому рекомендует «исходить из парадигмы неизбежности попадания COVID-19».

«В случае распространения инфекции в учреждениях УИС они могут стать вторичным очагом эпидемии для всего общества, как это происходит с туберкулезом», - отмечает Василий Завадский.

Специфика пенитенциарной системы состоит в том, что в местах лишения свободы находится значительное количество особо уязвимых для COVID-19 заключенных в возрасте старше 60 лет, очень высокая – по сравнению с остальным населением – распространенность больных легочными заболеваниями, в первую очередь туберкулезом; ВИЧ-инфекции и ряда другой патологии в этой среде несет угрозу высокой смертности в случае распространения эпидемии в учреждениях УИС.

«Руководство ДИН традиционно не информирует заинтересованных о принимаемых мерах, за исключением объявления о прекращении свиданий с заключенными. Исходя из своего опыта, предполагаю, что предприняты и другие карантинные меры.

В частности, должно быть приостановлено перемещение (этапирование) заключенных между учреждениями, за исключением перемещений в медицинских целях. Этапирование заключенных в медицинских целях должно обеспечивать надежную изоляцию больных друг от друга», - отмечает Василий Завадский.

По мнению эксперта, «следует предпринять решительные действия по максимальному сокращению контактов групп заключенных (отрядов, бригад и т.п.) внутри учреждений, например, при посещении столовой, выводе на работу и др.

Необходимо предусмотреть и отработать варианты подачи пищи непосредственно в помещения отрядов. В случае нарастания угрозы распространения инфекции целесообразным выглядит прекращение вывода на работы, при которых происходит скопление в одном помещении большого количества людей.

Учитывая крайне низкую в большинстве случаев экономическую эффективность труда заключенных, такая мера не повлечет за собой заметных негативных результатов для производства учреждений».

«ТаймАкт» предлагает отменить все массовые мероприятия в исправительных учреждениях.

Необходимо обеспечить постоянное наличие и применение дезинфектантов, в том числе для индивидуального использования. В общественных местах каждого отряда должны быть в постоянном наличии и доступности для каждого заключенного антисептики для обработки рук.

Людей, страдающих патологией легких, имеющих другие серьезные хронические заболевания даже в состоянии ремиссии, в особенности больных онкологическими, кардиологическими заболеваниями, ВИЧ-позитивных заключенных с нарушением иммунного статуса необходимо «превентивно поместить в стационары медицинских частей на период распространения эпидемии».

Особое внимание следует уделить обеспечению полноценного сбалансированного питания. В данный период полагаю целесообразным максимально расширить показания для назначения диетического питания. Следует приветствовать разрешение на дополнительные передачи овощей и фруктов, однако вызывает удивление ограничение при этом веса таких передач десятью килограммами.

Наибольшую озабоченность «ТаймАкта» вызывает угроза заноса COVID-19 в туберкулезную больницу ИК-12 в Орше.

Василий Завадский считает целесообразным перевести сотрудников ИК-12 на казарменный вариант несения службы. «В случае нарастания угрозы распространения инфекции нужно быть готовыми такую же меру ввести и в других пенитенциарных учреждениях», - отмечает эксперт.

Отдельная очень важная и проблемная тема – обеспеченность пенитенциарных учреждений медицинскими кадрами, лекарствами и медицинской техникой на случай распространения COVID-19.

«Хотя Департамент исполнения наказаний не афиширует эту тему и отказывается информировать общество о проблеме с медицинскими кадрами, по нашим данным положение с наличием врачей в ряде учреждений можно назвать катастрофическим. Несколько лучше, но все же далека от оптимальной ситуация с обеспеченностью средним медицинским персоналом.

Как показывает пример ряда европейских государств, в случае нарастающего распространения эпидемии в обществе гражданские врачи просто физически не смогут прийти на помощь коллегам в пенитенциарных учреждениях. Все в комплексе может привести к тому, что большая часть заключенных останется без медицинской помощи. Это предположение вызывает наибольшую тревогу», - отмечает Василий Завадский.

На период угрозы эпидемии Василий Завадский призывает руководство ДИН вернуться «к практической медицинской деятельности врачей и среднего персонала, ранее работавших в медицинских частях и больницах УИС и находящихся сейчас на пенсии».

Количество аппаратов ИВЛ в медицинских подразделениях пенитенциарной системы исчисляется единицами, но сейчас существует острая потребность наличия такой медтехники практически в каждом учреждении. Не лишне обеспечить наличие необходимого запаса медицинских масок в пенитенциарных учреждениях и их использование в качестве профилактики распространения COVID-19. А сотрудников учреждений обеспечить масками или респираторами.

Логичным выглядит создание Оперативного штаба по реагированию на ситуацию с распространением COVID-19 в пенитенциарной системе. Вероятно, целесообразна незамедлительная разработка и принятие «Временной программы неотложных мер по профилактике распространения эпидемии коронавируса в учреждениях УИС и минимизации возможных последствий» с выделением целевого финансирования на ее исполнение.

Учредитель и директор «ТаймАкта» Василий Завадский ответил на несколько вопросов («Белорусского партизана» https://belaruspartisan.by/life/495371/).

- В исправительных учреждениях сейчас запрещены свидания с родственниками. Заключенным разрешено получать дополнительные передачи с овощами и фруктами на 10 килограммов. И ежедневно измеряют температуру.

Первый пункт – действительно карантинная мера, второй – для укрепления иммунитета (только почему ограничили 10 килограммами, не понятно). А появление температуры означает болезнь.

- Проникновение коронавируса в исправительные учреждения грозит повторной эпидемией для страны?

- Даже не повторной эпидемией грозит, а грозит поддерживать очаг эпидемии в обществе. Давайте условно представим: коронавирусом заразился сотрудник колонии, принес в исправительное учреждение – там происходит вспышка, которая выплеснется на улицы города.

Колония может оказаться первичным очагом заболевания. А позже колония может просто поддерживать очаг эпидемии. Переболевшие коронавирусом приобретут иммунитет, поэтому, с точки зрения медицины, имеют небольшие шансы заразиться повторно в тот же год. Но среди тех еще не переболевших колония может стать «рассадником» болезни.

- Василий Иванович, а почему вы лично изъявили желание из огня да полымя кинуться?

- Я понимаю, что в случае проникновения коронавируса в исправительных учреждениях возникнет проблема с медицинскими кадрами, нужно будет помогать. Мы врачи, мы должны помогать.