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Американский телеведущий перепел белорусскую песню

  • 26.03.2020, 15:49
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Американский телеведущий перепел белорусскую песню

Он оказался большим фанатом группы Relikt.

Ведущий программы новостей на американском телеканале 6 ABC Мэтт О’Донел (Matt O'Donnell) и его друг Мэтт Камминс (Matt Cummins) записали видео, в котором сыграли акустическую версию композиции «Зрушаны свет» белорусской фолк-рок-группы Relikt, сообщает «Радыё Рацыя».

«Эта песня рассказывает о значительных событиях, из-за которых мир опрокидывается с ног на голову, и о том, как люди утверждают, что их несокрушимость позволит создать новое, светлое будущее», - комментирует видео О’Донел.

«Мы никогда не исполняли песню под запись, хотя Relikt по нашей просьбе прислали ноты и английский перевод текста. До сегодняшего дня. Ведь кажется, сейчас самое время. Через такую простую связь музыкой мы хотим показать людям во всем мире, что рамки не важны, когда речь идет о заботе друг за другом. Мы храбрые. Мы построим лучшее будущее. Не нужно чувствовать себя одиноким», - добавляет журналист.

Мэтт О’Донел является давним поклонником творчества белорусской группы: в 2016 году он в своем музыкальном блоге назвал диск Relikt «Лекавыя травы», который получил ряд высоких наград и в Беларуси, альбомом года.

А послушав альбом «Дрэва жыцця», написал, что за его группа заслуживает мирового признания, и жаль, что американская музыкальная пресса не очень внимательна.


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