Карантин в Европе: как правительства спасают жизни граждан 1 26.03.2020, 17:32

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Фото: Davide Pischettola/NurPhoto/Getty Images

Во многих странах уже введены жесткие ограничения.

Европейские страны в процессе борьбы с пандемией коронавируса одна за другой вводят жесткие меры и прямо, под страхом наказания, приказывают гражданам выходить из дома только в случае крайней необходимости, сообщает bbc.com.

Италия

«Мы начинали с простых призывов «пожалуйста, не собирайтесь», а теперь люди, увидев кого-то подозрительного на улице, сами звонят в полицию: проверьте его! Наверняка у него нет пропуска! На улицах - полиция, карабинеры. Проверяют всех», - пишет Андреа Сауле из города Триест, участник закрытой профессиональной группы в WhatsApp, которая объединяет людей из разных стран (здесь и далее - цитаты участников этой группы, если не указано иное).

В наиболее пострадавшей от коронавируса Италии - максимально жесткий карантин. Закрыто все, кроме продуктовых магазинов, крупные города пусты уже несколько дней. Граждане должны иметь при себе бумагу, где говорится, зачем они выходят из дома. Штраф за нарушение режима карантина - от 300 до 4000 евро, а если на улице будет пойман человек с подтвержденным коронавирусом, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Испания

«Полиция многих проверяет. Штрафы и даже тюрьма, если у человека нет письменного разрешения ездить на работу», - пишет из Испании Рамон Виларо Гиралт.

В Испании карантин введён ещё 14 марта. Полицейские дроны призывали людей разойтись с пляжей, площадей и других мест скопления людей. На улицу в магазин за продуктами раз в день может выходить только один член семьи.

За нарушение режима карантина здесь введены жесткие наказания: штраф может достигать 30 тысяч евро, а в определенных случаях нарушитель может и сесть в тюрьму на срок до года.

23 марта, например, полиция арестовала женщину из каталонского города Тортоса, когда она возвращалась со свидания, познакомившись с молодым человеком в интернете.

Германия

«Если кто устроит вечеринку или соберется больше двух, могут оштрафовать примерно на 200 евро. Туалетную бумагу, однако, по-прежнему скупают, ее теперь продают не больше одной упаковки в одни руки», - пишет из Германии Штефани Вайнбергер.

В Германии новые жесткие правила на федеральном уровне ввели с 23 марта. Людям запрещено собираться больше двух, если только они не живут вместе, и за соблюдением этого требования будет следить полиция.

«Относительно штрафов никаких указаний, распространяющихся на всю Германию, не дано, они остаются на усмотрение отдельных земель. Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, например, могут установить штрафы до 25 тысяч евро», - поясняет газета Spiegel.

Чехия

Чехия ввела чрезвычайное положение и жесткие запреты с 13 марта. Выходить на улицу предписано только при крайней необходимости и обязательно в маске.

За выполнением последнего требования довольно легко проследить, и за 19 марта, например, чешская полиция 1316 раз останавливала на улице граждан без масок. Правда, штраф собираются выписать через суд только 14 из этих граждан, остальных предупредили устно.

21 марта полиция одного чешского города оштрафовала двух граждан за отсутствие маски на 10 тысяч крон каждого. Правда, они усугубили свою вину распитием спиртного в общественном месте.

Вообще штраф за несоблюдение карантина в Чехии может составлять до 3 млн крон - но это в случае, если человеку предписано отправиться на карантин, а он нарушил предписание.

Польша

Польские власти заменили рекомендации прямым запретом праздно шататься по улице и собираться больше двух с 24 марта.

Даже в костёле на богослужении, согласно указу правительства, не должно быть больше 5 человек одновременно.

Запрет поначалу введен до 11 апреля, а штраф за ослушание - до 5000 злотых.

Британия

Британское правительство перешло от уговоров к запрету с 23 марта. С этого дня в стране разрешено выходить из дома только за едой, товарами первой необходимости и лекарствами или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Кроме того, британцам разрешена одна прогулка в день. Но при этом собираться больше двух запрещено.

Пресс-служба правительства пообещала, что штрафовать за нарушение этих требований полиция начнет уже с четверга, и штраф составит 30 фунтов.

Полиция говорит, что прежде всего полагается не на штрафы, а на понимание и законопослушность людей, а что касается требования выходить из дома на прогулку только раз в день, то его выполнение, по мнению полицейских, вообще невозможно проконтролировать.

«Конечно, полиция будет заниматься людьми, которые будут собираться в группы больше двух, но проверять, сколько раз человек вышел в магазин - это просто нереально», - сказал глава профсоюза полицейских Англии и Уэльса Джон Аптер.

Другие страны

Целая группа европейских стран еще не дошла до той стадии борьбы с коронавирусом. Это, в частности, страны Бенилюкса и Балтии, а также Финляндия, Швеция и Норвегия.

Эти страны пока, как и почти все соседи, закрыли границы для иностранцев, закрыли учебные и увеселительные заведения, запретили массовые мероприятия и собрания - но до прямого запрета выходить на улицу без надобности дело пока не дошло.

Но, возможно, дойдет.

«Некоторые воспринимают карантин как неожиданный веселый отпуск, когда можно собираться компаниями, опустошать торговые центры и так далее. Предупреждения, просьбы, увещевания - к сожалению, как об стенку горох. Поэтому надо пойти другим путем», - написал 23 марта в «Фейсбуке» премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

С 25 марта Литва ввела запрет собираться больше двух.

Точечный карантин

На постсоветском пространстве коронавирус встречают по-разному: кто-то останавливает общественный транспорт, кто объявляет во всей стране каникулы на неделю.

Власти Казахстана выделились применением не только территориального, но и точечного карантина.

Они ввели карантин в двух столицах, Нур-Султане и Алматы, запретив въезд и выезд из них и закрыв магазины, торговые центры и рестораны.

Кроме того, в Казахстане принялись помещать в карантин отдельные жилые дома - те, где обнаружены носители вируса или люди с подозрением на вирус.

«19 марта приехал наряд полиции, потом национальная гвардия, привезли биотуалеты для себя, поставили ограждения на входах-выходах - и никого не впускают и не выпускают. Сказали, карантин на 15 дней», - рассказала жительница Алматы Полина.

Она живёт рядом с одним из таких «карантинных домов», 22-этажной высоткой.

По информации городских властей Алматы, всего в городе заблокировано 15 таких зданий. Они называют их «очагами заражения» и обещают постепенно снимать с них карантин, начиная с конца марта.