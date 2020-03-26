В Вильнюсе начнут дезинфицировать остановки, скамейки и мосты 26.03.2020, 17:48

Как только позволит погода — будут обрабатывать и улицы.

Для сдерживания распространения коронавируса в Вильнюсе начали дезинфицировать объекты инфраструктуры, вокруг которых наблюдается более интенсивный поток людей. Дезинфицировать решили остановки общественного транспорта, скамейки, пешеходные мосты, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

Дезинфекция улиц начнется, как только это позволит погода — такие работы нельзя выполнять при минусовой температуре. Приоритет будет отдаваться улицам со значительным пешеходным движением.

«Первая неделя карантина показала, что движение людей в городе остается активным. Несмотря на то, что жители избегают массовых собраний, они идут на работу, ходят в парки, скверы, поэтому существует реальный риск того, что вирус может передаваться через поверхности», — пояснил глава муниципальной компании Grinda Кестутис Вайцекютис.

Накануне правительство Литвы приняло решение продлить введенный с 16 марта карантин еще на две недели. Планируемая дата окончания карантина — 13 апреля. Вместе с продлением карантина правительство ужесточило правила. Теперь парки и другие общественные места можно посещать группой не более двух человек (правило не распространяется на членов одной семьи). Людям предписывается избегать социальных контактов, но, если они все же происходят, нужно соблюдать дистанцию не менее двух метров и общаться не более 15 минут. Посещать магазины можно также максимум по двое.

По данным на утро 26 марта, в Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса. Четыре человека умерли.