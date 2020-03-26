Лельчицкая районная газета опубликовала новость о том, что в местной больнице заработал лифт 1 26.03.2020, 17:58

Достижения белорусской медицины.

Как сообщила районная газета «Светлае жыццё», подъемник не функционировал полтора месяца. Проблему на страницах этого издания подняли еще в середине февраля и с того момента вопрос был «взят на контроль». Тема оказалась болезненной: в Центральной райбольнице осознавали, что даже здоровому человеку не всегда легко карабкаться по ступенькам вверх, а для больных людей это и вовсе может обернуться целым испытанием.

Однако, как признают в газете, замена неработающих лифтов — дело дорогое и долгое, поэтому пока там просто заменили двигатель. Как бы то ни было, лифт снова работает и люди этому, конечно, рады.

Кстати, в ЦПБ Лельчиц предусмотрена полная замена лифтов, однако большого энтузиазма, по видимому, у местного населения на сей счет не наблюдается. «Даже если деньги и выделят, процедура закупки, поиск подрядной организации и установка может затянуться и на год», — констатирует «Светлае жыццё».