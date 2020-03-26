«Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты
- 26.03.2020, 18:06
Решение принято правлением банка.
Сегодня на форуме onliner.by появилось сообщение от пользователя nook2004. Он написал, что «Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты: «Только что попробовал в мобильном перевести, написано запрет на проведение операции по карте».
«Беларусбанк» подтвердил, что это ограничение введено банком. Решение принято правлением банка.
В банке также напомнили, что пополнить виртуальную карточку можно в его подразделениях.