Резервы ЦБ РФ рухнули рекордно с 2008 года 11 26.03.2020, 18:39

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За неделю из ЗВР центробанка РФ испарилось $29,8 млрд.

Обвальное падение нефти, российского рубля, фондовых и долговых рынков по всему миру нанесло опустошающий удар по золотовалютным резервам России.

С 13 по 20 марта объем ЗВР под управлением центробанка рухнул на 29,8 млрд долларов, отчитался регулятор в четверг. За неделю ЦБ лишился 5,1% от резервов, общий объем которых упал с 581 до 551,2 млрд долларов, передает finanz.ru.

В среднем каждый рабочий день из резервов «испарялось» около 6 млрд долларов - сумма, которую статистика ЦБ РФ не фиксировала даже во время кризиса 2014 года. Тогда максимальные потери ЗВР центробанк понес в период с 12 по 19 декабря - 15,7 млрд долларов.

Провал резервов стал рекордным с осени 2008 года. Тогда за недельный период с 17 по 24 октября ЦБ потерял 30,6 млрд долларов.

В отличие от кризиса 12-летней давности и "черного вторника" 2014 года, когда центробанк продавал резервы на бирже для поддержки курса рубля, на этот раз ударом стало падение валют и ценных бумаг, в которые инвестированы ЗВР.

Сокращение произошло "под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки", констатирует ЦБ. Из общей суммы потерь лишь 1,2 млрд долларов пришлось на валюту, которую центробанк продал на МосБирже.