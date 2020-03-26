закрыть
26 марта 2020, четверг, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Резервы ЦБ РФ рухнули рекордно с 2008 года

11
  • 26.03.2020, 18:39
  • 3,826
Резервы ЦБ РФ рухнули рекордно с 2008 года

За неделю из ЗВР центробанка РФ испарилось $29,8 млрд.

Обвальное падение нефти, российского рубля, фондовых и долговых рынков по всему миру нанесло опустошающий удар по золотовалютным резервам России.

С 13 по 20 марта объем ЗВР под управлением центробанка рухнул на 29,8 млрд долларов, отчитался регулятор в четверг. За неделю ЦБ лишился 5,1% от резервов, общий объем которых упал с 581 до 551,2 млрд долларов, передает finanz.ru.

В среднем каждый рабочий день из резервов «испарялось» около 6 млрд долларов - сумма, которую статистика ЦБ РФ не фиксировала даже во время кризиса 2014 года. Тогда максимальные потери ЗВР центробанк понес в период с 12 по 19 декабря - 15,7 млрд долларов.

Провал резервов стал рекордным с осени 2008 года. Тогда за недельный период с 17 по 24 октября ЦБ потерял 30,6 млрд долларов.

В отличие от кризиса 12-летней давности и "черного вторника" 2014 года, когда центробанк продавал резервы на бирже для поддержки курса рубля, на этот раз ударом стало падение валют и ценных бумаг, в которые инвестированы ЗВР.

Сокращение произошло "под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки", констатирует ЦБ. Из общей суммы потерь лишь 1,2 млрд долларов пришлось на валюту, которую центробанк продал на МосБирже.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский