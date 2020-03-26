«А потом ракета над нами полетела» 8 26.03.2020, 19:09

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Репортаж из деревни под Осиповичами, которую эвакуировали после ЧП на полигоне.

25 марта Минобороны сообщило о происшедшем на полигоне под Осиповичами. По официальной информации, в результате пожара на транспортно-зарядном автомобиле пострадали два солдата. Их госпитализировали.

В деревне Поплавы, что рядом с полигоном, «Радыё Свабода» сказали: это далеко не все последствия.

«Вчера это случилось, ближе к вечеру, - рассказывает Александр, который живет там 50 лет. - Я здесь был, возле дома. Сначала за лесом дым черный пошел, загорелось что-то. Тут же полигон, здесь постоянно что-то горит, военные здесь. А потом оттуда полетела ракета - и над деревней просто. Там упала, у красной фермы. Ракета это была или что другое, я не знаю. Нам потом сказали, что она без боезарядов, пустая летела».

Перед въездом в деревню, еще до разговора с Александром, встречаем людей в форме разных цветов, несколько спецавтомобилей, квадроциклы с оборудованием.

Давать комментарии о вчерашнем происшествии люди в форме категорически отказываются, отсылают к руководству, которое «сейчас в штабе на полигоне». И настоятельно просят не фотографировать ни их, ни спецтехнику.

Проход на полигон запрещен, о чем предупреждает специальная табличка. А вот по деревне пройтись уже можно.

«После того, как это все случилось, по улице поехала машина с мигалками, в каждый дом люди заходили, - продолжает Александр. - Где-то в семь вечера. Уже темнело. Сказали нам всем собираться быстро и идти на автобусную остановку у деревни. Там автобус ждал уже. Кто мог, тот сам шел. Совсем старых председатель сельсовета вывозил на своей машине. За час где-то уложились, всех вывезли отсюда. Очень быстро все произошло».

Жителей деревни отвезли ночевать в осиповичский отель. В деревне прописано 50 человек, но вечером 25 марта на месте оказалось 26 жителей. Всех накормили ужином, разместили в номерах с телевизорами. У отеля дежурила «скорая». Утром 26 марта людей на автобусе отвезли домой.

«Все нам обеспечили, все хорошо организовали, - рассказывает соседка Александра Татьяна. - Сегодня утром уже здесь были, дома. Из хозяйства у нас одна собака, то мы ему успели пищи оставить перед отъездом вчера.

Было ли страшно? Да нет, вы что. У нас здесь этот полигон всю жизнь. И десант здесь бывает, и самолеты, и истребители, и штурмовики. Два года назад здесь и российские солдаты были, и армяне. Стреляют себе и стреляют.

Правда, чтобы вот так ракета летела через деревню, я не припомню. И чтобы отселяли всех, такого тоже не было».

Татьяна говорит, что живет в деревне уже более 20 лет. Приехала из Сибири, из Красноярского края. От ее дома до полигона километра полтора. Можно даже увидеть смотровые постройки. «Ракету», которая летела из-за леса над деревней, Татьяна видела своими глазами. Добавляет, что слышала от сельчан о трех «ракетах», но сама видела только одну.

«Но не страшно у нас здесь, мы уже привыкли, это же полигон, - говорит Татьяна. - Здесь, бывает, всю ночь что-то бахает. Так что нам нормально. Пролетела и пролетела. Компенсации нам не будут давать, по-видимому. И так покормили, завтрак дали. Привезли, отвезли. Отель 27 рублей стоит, если мы за свои деньги туда попадем, дорого. Мы не боимся ракет. И коронавируса не боимся. Он там где-то, у нас здесь нет такого ничего».

По словам сельчан, солдаты в форме прочесывали окрестности села и после того, как туда вернулись жители. Люди в форме ходили цепью по полям, ездили на квадроциклах.

У красной кирпичной фермы посреди луга находим свежую воронку глубиной сантиметров тридцать. В ней развороченные, местами обожженные большие камни, несколько жеваных металлических деталей со специфическим запахом.

Рядом обожженная сухая трава. Через десять минут после нас к воронке подъезжает зеленый «уазик», из него выходят два военнослужащих. Машина быстро уезжает, военнослужащие остаются сторожить просмотренное нами место.

«Радыё Свабода» обратилось за комментарием в Минобороны. Руководитель пресс-службы ведомства Владимир Макаров сообщил, что вся возможная информация о происшествии возле села Поплавы была размещена на сайте Минобороны 25 марта (речь о новость о пожаре военного автомобиля и двух пострадавших солдатах. - Прим.).

Уточнения могут появиться там же, если будет такая необходимость.