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БАЖ призывает немедленно освободить главного редактора «Ежедневника»

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  • 26.03.2020, 19:34
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БАЖ призывает немедленно освободить главного редактора «Ежедневника»

БАЖ опубликовал заявление в связи с задержанием Сергея Сацука.

Главного редактора «Ежедневника» задержали якобы за получение взятки.

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» опубликовало заявление в связи с задержанием главного редактора онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Приводим его полностью.

«25 марта 2020 года около 16.30 был задержан Сергей Сацук, член общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов», журналист и главный редактор онлайн-издания «Ежедневник».

Задержание проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Поводом для задержания стало якобы получение Сергеем Сацуком денежных средств для осуществления журналистских расследований онлайн-изданием «Ежедневник» более года назад. Эти денежные средства ему инкриминируются как «взятка» по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет лишения свободы).

Сергей Сацук известен как журналист и редактор, занимающийся журналистскими расследованиями. Одним из его громких расследований была серия публикаций в онлайн-издании «Ежедневник» о коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Позже в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения были вынесены обвинительные приговоры за коррупционную деятельность.

В августе 2019 года Сергей Сацук в интервью БелаПАН заявил, что получал угрозы из-за своей журналистской деятельности. Задержание известного журналиста и последовавшие вызовы на допросы сотрудников «Ежедневника» могут привести к запугиванию журналистов и развитию самоцензуры в СМИ, освещающих общественно значимые проблемы (в том числе коррупцию и распространение коронавируса в Беларуси).

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» призывает власти страны:

- немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него уголовное преследование;

- исполнять гарантии, предоставленные журналистам белорусским законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь, прекратить преследование, запугивание и иные агрессивные действия в отношении журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей».

Напомним, что 26 марта редакция «Ежедневника» выступила с редакционным обращением в связи с задержанием главреда. Коллеги расценивают задержание Сергея Сацука «не как фрагмент борьбы белорусской правоохранительной системы со взяточником, а как фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему».

В тот же день в редакции «Ежедневника» прошел обыск. Представители ДФР пояснили, что происходит «выемка» документов.

В четверг «Еврорадио» опубликовало письмо Сергея Сацука, написанное им на случай его задержания. В нем он рассказывает о причинах, по которым может быть задержан, и об угрозах, которые получил в свой адрес от «гонца» — представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.


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