Генпрокурор США: Будем рассматривать все варианты действий для задержания диктатора 30 26.03.2020, 19:42

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Генпрокурор США прокомментировал обвинения против «друга Лукашенко».

США будут рассматривать все варианты действий для задержания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и других, кому в четверг минюст предъявил обвинения в причастности к торговле наркотиками, заявил журналистам глава ведомства Уильям Барр, передает «РИА Новости».

Ранее минюст объявил о выдвижении обвинений в адрес Мадуро и еще 14 действующих венесуэльских чиновников в наркотерроризме, коррупции, наркотрафике.

«Мы, действительно, ожидаем, что в конечном счете задержим этих обвиняемых, и мы будем изучать все варианты... Некоторые из них ездят, это может предоставить нам возможность», - сказал он.