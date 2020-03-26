Генпрокурор США: Будем рассматривать все варианты действий для задержания диктатора

Генпрокурор США: Будем рассматривать все варианты действий для задержания диктатора30
- 26.03.2020, 19:42
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Генпрокурор США прокомментировал обвинения против «друга Лукашенко».
США будут рассматривать все варианты действий для задержания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и других, кому в четверг минюст предъявил обвинения в причастности к торговле наркотиками, заявил журналистам глава ведомства Уильям Барр, передает «РИА Новости».
Ранее минюст объявил о выдвижении обвинений в адрес Мадуро и еще 14 действующих венесуэльских чиновников в наркотерроризме, коррупции, наркотрафике.
«Мы, действительно, ожидаем, что в конечном счете задержим этих обвиняемых, и мы будем изучать все варианты... Некоторые из них ездят, это может предоставить нам возможность», - сказал он.