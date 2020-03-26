закрыть
26 марта 2020, четверг, 21:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Генпрокурор США: Будем рассматривать все варианты действий для задержания диктатора

30
  • 26.03.2020, 19:42
  • 11,964
Генпрокурор США: Будем рассматривать все варианты действий для задержания диктатора

Генпрокурор США прокомментировал обвинения против «друга Лукашенко».

США будут рассматривать все варианты действий для задержания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и других, кому в четверг минюст предъявил обвинения в причастности к торговле наркотиками, заявил журналистам глава ведомства Уильям Барр, передает «РИА Новости».

Ранее минюст объявил о выдвижении обвинений в адрес Мадуро и еще 14 действующих венесуэльских чиновников в наркотерроризме, коррупции, наркотрафике.

«Мы, действительно, ожидаем, что в конечном счете задержим этих обвиняемых, и мы будем изучать все варианты... Некоторые из них ездят, это может предоставить нам возможность», - сказал он.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский