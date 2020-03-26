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В Гродно перевернулся УАЗ медицинской помощи

  • 26.03.2020, 20:00
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В Гродно перевернулся УАЗ медицинской помощи

Пострадала пассажирка.

Автомобиль медицинской помощи опрокинулся на улице Виленской в Гродно, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 26 марта, около 11.00. Установлено, что водитель УАЗа ехал в направлении улицы Большая Троицкая. По его словам, двигавшийся впереди автомобиль резко затормозил, и он, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо. В результате УАЗ врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

В салоне транспортного средства находилась 62-летняя работница медицинской службы. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

На место аварии также выезжали спасатели. Они производили смыв топлива с проезжей части.


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