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Народный карантин
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Зеленский: Украина закрывает свои границы для всех

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  • 26.03.2020, 20:12
  • 3,012
Зеленский: Украина закрывает свои границы для всех
Владимир Зеленский

Граждане Украины, которые находятся за границей, не смогут вернуться временно в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что об оставшихся за границей украинцах позаботятся дипломаты.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделала это самостоятельно. Других - а это более 80 тысяч - мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами... Мы оказались перед трудным выбором между гражданами и безопасностью 40 млн граждан внутри страны... О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом. Об украинцах, которые остались за границей, никто не забудет», - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что постепенно будут эвакуировать тех, кто остался за границей, но с учетом эпидемической ситуации в местах их пребывания.


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