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Стало известно, когда в Минске начнут отключать отопление

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  • 26.03.2020, 20:17
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Стало известно, когда в Минске начнут отключать отопление

Пока решения об окончании отопительного сезона нет.

Решение об отключении отопления в Минске принимает Мингорисполком, в других городах - местные исполнительные органы.

Регламент прописан в ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии».

Так вот, согласно документу, отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице достигает +8 градусов и выше и держится в течение минимум трех суток подряд. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

В первую очередь отключат административные здания и предприятия. Потом остынут жилые дома, общежития, гостиницы и вузы. Дольше всего тепло подают в учреждения здравоохранения и образовательные учреждения, а также музеи, библиотеки.

После принятия такого решения организации, эксплуатирующие здания, по согласованию с энергоснабжающими организациями производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.

В прошлом году в Минске отопление в домах отключали с 22 апреля.


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