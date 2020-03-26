закрыть
26 марта 2020, четверг, 21:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Чехии из-за закрытия баров призывают «спасти пиво»

3
  • 26.03.2020, 20:31
  • 1,056
В Чехии из-за закрытия баров призывают «спасти пиво»

Пивоварни просят чехов заказывать пиво на дом.

В Чехии пивоварни призывают "спасти пиво", которое осталось у них в связи с закрытием баров на карантин.

Об этом сообщает ВВС.

У 32 крафтовых пивоварен в разных уголках страны остается около 650 тысяч литров пива.

Все пабы и рестораны в стране закрыты в связи с пандемией коронавируса и могут продавать еду только с собой, но люди могут заказать пиво непосредственно с пивоварен.

Для противодействия пандемии 14 марта страна закрыла большинство магазинов и заведений, с 18 марта на улицах запретили появляться без защитных масок.

С 25 марта запрещено собираться группами более двух человек, кроме некоторых исключений. Пакет ограничительных мер будет действовать до 1 апреля.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский