закрыть
26 марта 2020, четверг, 21:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Беларуси запасов гречки хватит на пять месяцев

  • 26.03.2020, 20:57
В Беларуси запасов гречки хватит на пять месяцев

Об этом заявило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассказало о запасах крупы, которые есть в Беларуси.

- По ячменной, перловой, овсяной крупам у нас имеются излишки. Что касается гречки, сегодня на комбинатах хлебопродуктов есть запасы самой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. Нам до нового урожая этого достаточно. Сегодня в магазинах гречка есть, - заявил на пресс-конференции замминистра Владимир Гракун.

Кроме запасов на комбинатах хлебопродуктов, в Беларуси есть еще государственный резерв зерна. Сегодня там хранится 1300 тонн, пишет БелТА. Их можно будет использовать, если возникнет острый дефицит на производстве.

По данным Минсельхозпрода, мяса и молока в Беларуси производится даже больше, чем требует внутренний рынок Излишки уходят на экспорт.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский