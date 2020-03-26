В Беларуси запасов гречки хватит на пять месяцев 26.03.2020, 20:57

Об этом заявило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассказало о запасах крупы, которые есть в Беларуси.

- По ячменной, перловой, овсяной крупам у нас имеются излишки. Что касается гречки, сегодня на комбинатах хлебопродуктов есть запасы самой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. Нам до нового урожая этого достаточно. Сегодня в магазинах гречка есть, - заявил на пресс-конференции замминистра Владимир Гракун.

Кроме запасов на комбинатах хлебопродуктов, в Беларуси есть еще государственный резерв зерна. Сегодня там хранится 1300 тонн, пишет БелТА. Их можно будет использовать, если возникнет острый дефицит на производстве.

По данным Минсельхозпрода, мяса и молока в Беларуси производится даже больше, чем требует внутренний рынок Излишки уходят на экспорт.