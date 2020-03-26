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Коронавирус в Италии: возобновился рост числа зараженных

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  • 26.03.2020, 21:01
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Коронавирус в Италии: возобновился рост числа зараженных
Фото: reuters

Умерших уже больше восьми тысяч.

В Италии в течение последних суток коронавирусом заразились более 6 тысяч человек, в предыдущие несколько дней темпы роста количества заражений были ниже.

Как сообщает "Европейская правда" соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 26 марта от коронавируса в Италии скончались 8165 человек, что на 662 больше, чем вчера. В среду вечером сообщалось о смерти 683 человек в течение последних 24 часов.

В целом в Италии насчитывается 62 013 больных коронавирусом, что больше, чем вчера на 4492 человека. В среду рост был на 3491 больного. Отмечается, что после четырех дней замедление темпов роста числа заражений, кривая заражений снова пошла вверх.

Не улучшилась ситуация с заражениями и в Ломбардии, которая больше всего пострадала от вируса. Там за последние сутки обнаружили 2543 новых больных. При этом предыдущие сутки там зафиксировали 1643 новых пациента, что было наименьшим показателем с начала эпидемии.

Выздоровели в течение последних суток 999 людей. Накануне таких было 1036. Всего с начала эпидемии в Италии выздоровели более 10 тысяч человек.

Пик эпидемии коронавирус в Италии находится "очень близко" и "очень широким, своего рода плато", сказал Фабрицио Никастро из Национального института астрофизики, которого цитирует Ansa. По его словам, ситуация выглядит таким образом, пока по количеству больных доминируют доминируют Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья. "Если еще один важный регион взорвется, - отметил он, - то понятно, что кривая снова поднимется".


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