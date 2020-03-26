Главреда «Ежедневника» заключили под стражу 5 26.03.2020, 21:09

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Сергея Сацука задержали 25 марта в Минске.

В отношении главреда известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил зампредседателя и пресс-секретарь ОО «БАЖ» Борис Горецкий.

По данным представителя «БАЖ», неизвестно, предъявили ли уже обвинения журналисту.

Напомним, Сергея Сацука задержал 25 марта в Минске Департамент финансовых расследований КГК. Его допросили в качестве подозреваемого и оставили под стражей на трое суток. Ранее жена журналиста сообщила, что в отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

26 марта в офисе «Ежедневника» прошел обыск. Сегодня «Еврорадио» опубликовало текст, который Сергей Сацук оставил редакции несколько месяцев назад на случай своего задержания. В нем он рассказывает о причинах, по которым может быть задержан, и об угрозах, которые получил в свой адрес от «гонца» — представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.