На США надвигается «Величайшая депрессия» 4 26.03.2020, 21:15

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Люди ожидают помощи в получении пособий по безработице в Лас-Вегасе

Фото: John Locher / AP

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах увеличилось за последнюю отчетную неделю, завершившуюся 21 марта, до рекордных 3,28 млн, сообщило Министерство труда США. Всего две недели назад этот показатель составлял 211 тыс., что было близко к полувековому минимуму, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.

Экономисты перед выходом статистики прогнозировали, что он составит от 1 до 4 млн. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Dow Jones, составлял 1,5 млн обращений. В итоге фактическое число обращений оказалось ближе к верхней границе экспертных прогнозов.

Этот показатель приблизительно отражает темпы увольнения американских работников. Рекордный рост демонстрирует, насколько сильно и стремительно повлияла пандемия коронавируса на американский рынок труда. Предприятия по всей Америке закрываются на фоне политики социального дистанцирования.

Недельные данные по обращениям за пособием по безработице во время «великой рецессии» 2009 года были в разы ниже (максимум 665 тыс. в марте 2009 года).

Показатель за неделю по 21 марта подразумевает, что уровень безработицы США в апреле, вероятно, вырастет до 5,5%, отмечают экономисты Bloomberg Economics. Это точно не станет пиком, так как некоторые эксперты прогнозируют рост безработицы до 13%. Во время рецессии 2009 года безработица достигала 10% на максимуме.

Однако министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что рекордный показатель заявок на пособия по безработице за неделю по 21 марта не является актуальным, так как уже после этого конгресс США практически одобрил пакет помощи экономике, который позволит фирмам в ближайшее время заново нанять уволенных работников.