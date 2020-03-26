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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч человек

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  • 26.03.2020, 21:32
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч человек
фото: Bloomberg

Распространение коронавируса в мире ускоряется.

По всему миру коронавирусной инфекцией заразились более 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Сейчас в мире насчитывается 510 тысяч случаев заболевания. 120 тысяч заболевших выздоровели, 23 тысячи умерли.

Распространение коронавируса в мире ускоряется. По данным университета Джонса Хопкинса, отметка в 100 тысяч зараженных была превышена 6 марта, в 200 тысяч — 18 марта, в 300 тысяч — 21 марта, в 400 тысяч — 24 марта.


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