Сергей Чалый: Как будем бороться с фейками от Лукашенко? 7 26.03.2020, 21:44

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Cергей Чалый

Архивное фото «Радыё Свабода»

Что делать с заявлениями про водку, баню, трактор?

Комментируя на tut.by действия властей в условиях эпидемии коронавируса, независимый экономист Сергей Чалый привел в пример совещание по эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, вместо признания масштабов проблемы и объяснений мы услышали несмешные шутки и анекдот про Жириновского.

— Становится очевидным, насколько недостаточно иметь адекватное правительство и Министерство здравоохранения. Лукашенко говорит, его Караник просветил: РНК этого вируса на 90% совпадает с известными. И что из этого следует? А наш ДНК на 90% совпадает с ДНК свиней. Вопрос же не в этом.

Эксперт обратил внимание на проваленную властями коммуникацию с обществом:

— Сейчас можно рассказывать сколько угодно, что надо бороться с фейками и телеграмом, но вы сами создали ситуацию недоверия официальным цифрам. (…) Вот у нас хотят бороться с фейками. Но что делать тогда с заявлениями про водку, баню, трактор? Это все не помогает от вируса. Это фейк? Как будем бороться?

Говоря о глобальном экономическом кризисе, Сергей Чалый провел параллель с коронавирусом и группой риска:

— Умрешь ты или нет, зависит не от того, заразился ли ты, а от состояния твоего организма в этот момент. От того, насколько он изношен, есть ли хронические заболевания. Так же и с экономикой, и с ее тестом на коронавирус. Мы едва пережили прошлый кризис, когда спасали предприятия, а не людей, в 2015-м году, и это до сих пор аукается в регионах. Второго такого мы можем не пережить. Нужны такие антикризисные меры, которые в перспективе сделают экономику более жизнеспособной.