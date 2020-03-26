Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек, в том числе 16-летняя девушка 26.03.2020, 22:04

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Фото: reuters

По последним данным, в стране насчитывается 29 155 подтвержденных случаев заболевания.

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 365 человек – наибольшее количество с начала эпидемии.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда".

С начала эпидемии в стране умерли 1696 человек, из них 365 в течение последних суток, в том числе 16-летняя девушка из парижского региона Иль-де-Франс.

По последним данным, в стране насчитывается 29 155 подтвержденных случаев заболевания. В течение суток количество инфицированных выросло на почти 4000.

Сейчас во Франции 13 904 человека госпитализированы, в том числе 3 375 находятся в реанимации.

Среди тяжелых пациентов 34% находятся в возрасте до 60 лет, 58% - в возрасте от 60 до 80 лет.

С начала эпидемии 4948 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Накануне сообщалось о 25 233 случаях заражения коронавирусом во Франции и о 1331 умершем