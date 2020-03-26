закрыть
26 марта 2020, четверг, 22:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

«Технобанк» временно прекращает выплаты Tax Free

  • 26.03.2020, 22:18
«Технобанк» временно прекращает выплаты Tax Free

Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации в Европе.

«Технобанк» временно не будет делать выплаты по чекам Tax Free компании Global Blue. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка. Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации в Европе, передает tut.by.

В банке уточнили, что решение приостановить выплату Tax Free было принято не ими, а компанией Global Blue. Однако те, у кого остались неоплаченные чеки, могут получить НДС позже, когда компания восстановит выплаты.

— Нужно посмотреть, в течение какого срока можно получить возмещение по чекам из каждой конкретной страны. К примеру, за покупки в Латвии можно получить возмещение в месяц покупки и последующие 12 месяцев. За покупки в Чехии — в месяц покупки и последующие 6, — пояснили в контакт-центре банка. — Если Global Blue не восстановит выплаты в течение этого времени, то, когда срок будет подходить к концу, следует отправить чеки на адрес компании по выплате НДС — Global Blue. Обязательно в чеке нужно заполнить форму с номером банковской карты. Тогда деньги вернут на нее.

Напомним, Tax Free — это документ, который выдается при покупке товара в иностранном государстве. Он дает право вернуть уплаченный НДС. Налог на добавленную стоимость в разных странах, где действует система чеков Tax Free, может быть от 3 до 19%.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский