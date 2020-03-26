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Минюст США: Мадуро был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles

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  • 26.03.2020, 22:44
Минюст США: Мадуро был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles

За помощь в поимке диктатора Венесуэлы предложено 15 миллионов долларов.

Министерство юстиции США обвинило диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле и хранении оружия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии Минюста США, Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»), который занимался переправкой кокаина из Колумбии в США через Венесуэлу.

Таким образом члены картеля хотели «не только обогатиться и укрепить свою власть, но и наводнить США кокаином», «чтобы подорвать здоровье и благополучие» американцев, цитирует Минюст США «Медуза».

Против Мадуро выдвинуты четыре пункта обвинения, по каждому из которых предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Власти США объявили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет привести к его поимке.

Кроме Мадуро, Минюст США выдвинул обвинения против ряда бывших и нынешних высших чиновников Венесуэлы, также нескольких лидеров группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Предполагается, что все они участвовали в сговоре по переправке наркотиков из Колумбии в США.

«Картель солнц» — венесуэльская группировка, занимающаяся международной торговлей наркотиками и, предположительно, возглавляемая военачальниками венесуэльской армии. «Картель солнц» известен с начала 1990 годов.

Несколько соратников венесуэльского правителя попали под санкции из-за предполагаемой связи с картелем, а племянники жены Мадуро получили тюремные сроки в США за контрабанду кокаина.


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