Валерий Карбалевич: Лукашенко сильно подставился 27 27.03.2020, 8:09

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Валерий Карбалевич

Идеи Народного карантина отвечают настроениям белорусских граждан.

Отказываясь признать реальную угрозу жизни и здоровью населения от коронавируса, объявить карантин, Лукашенко сильно подставился, стал очевидным объектом для критики. Его одиночество, демонстративное противопоставление всему миру видно рядовым гражданам, даже тем, которые получают новости только из официальных СМИ. Государственные медиа этого не скрывают, а наоборот, хвалятся, представляя это как «государственную мудрость», пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода».

С другой стороны, Лукашенко действует вопреки доминирующим настроениям в белорусском обществе. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать социальные сети, причем не только «Фейсбук», но и «Одноклассники», где активно обсуждается версия, что власти собираются избавиться от пенсионеров.

К тому же все более очевидным становится разрыв между словами, действиями официальных лиц и реальностью. Например, Лукашенко говорит, что медицинские маски в Беларуси «девать некуда», хотя продавай их в Германию. То же утверждают представители Министерства здравоохранения. А тем временем в белорусских аптеках одноразовые маски найти очень трудно.

Все это дает возможность оппозиции более сильно заявить о себе, выступит защитником жизни и здоровья народа. Тем более что они могут опираться на общественные настроения. Вот же в Великобритании премьер Борис Джонсон радикально поменял свою позицию относительно коронавируса под влиянием критики оппозиции и общественности.

Главная идея, с которой выступила оппозиция - это Народный карантин. Она требует от властей принять жесткие меры для нейтрализации пандемии на государственном уровне. И одновременно призывает население самостоятельно, явочным порядком реализовать Народный карантин.

20 марта лидеры оппозиции выступили с обращением к гражданам. Они призывают людей отказаться от участия в массовых акциях, не отправлять детей в детские сады и учебные заведения, ограничить свои социальные контакты, проявлять солидарность. Петиция в поддержку закрытия учреждений образования набрала тысячи подписей.