У певца Игоря Николаева заподозрили коронавирус

У певца Игоря Николаева заподозрили коронавирус7
- 27.03.2020, 8:55
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Российского артиста госпитализировали в инфекционную больницу.
Российский композитор и певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, пишет onliner.by. 60-летнего артиста доставили в инфекционную больницу в Коммунарке. У него взяли анализы, однако их результаты пока неизвестны.
Ранее в эту же больницу попал Лев Лещенко. Сообщалось, что у певца подтвердился коронавирус, а его состояние оценивалось как тяжелое из-за двухстороннего воспаления легких. Сегодня поздно вечером состояние артиста улучшилось — об этом сообщил министр здравоохранения РФ.