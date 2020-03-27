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У певца Игоря Николаева заподозрили коронавирус

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  • 27.03.2020, 8:55
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У певца Игоря Николаева заподозрили коронавирус

Российского артиста госпитализировали в инфекционную больницу.

Российский композитор и певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, пишет onliner.by. 60-летнего артиста доставили в инфекционную больницу в Коммунарке. У него взяли анализы, однако их результаты пока неизвестны.

Ранее в эту же больницу попал Лев Лещенко. Сообщалось, что у певца подтвердился коронавирус, а его состояние оценивалось как тяжелое из-за двухстороннего воспаления легких. Сегодня поздно вечером состояние артиста улучшилось — об этом сообщил министр здравоохранения РФ.


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