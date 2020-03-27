Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тысячи человек 27.03.2020, 9:11

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Инфекцией заразились более 531 тысячи.

От осложнений, вызванных новым коронавирусом, в мире умерли более 24 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса на основе информации, предоставленной системами здравоохранения разных стран, сообщает РБК. Число заразившихся превышает 531,7 тыс.

По состоянию на 05:10 (по Минску) известно о 24 053 жертвах заболевания. Больше всего больных скончалось в Италии — 8215. Как сообщает Corriere della Sera, в стране лишь за сутки умерли 712 человек. Очагом эпидемии там остаются регионы Ломбардия и Эмилия-Романья.

На втором месте по числу жертв находится Испания — более 4,3 тыс. человек. Далее следует Китай, где умерли 3292 человека, причем за последние сутки было зарегистрировано пять летальных исходов — все в провинции Хубэй, где в конце прошлого года и начал распространяться коронавирус.

В США число заразившихся превысило 85,5 тыс. Таким образом, теперь они вышли на первое место по количеству случаев заболевания, обойдя Китай. Американский лидер Дональд Трамп, однако, не согласился с тем, что США лидируют по числу заразившихся. Рост числа инфицированных он объяснил массовым тестированием, отметив также, что реальная китайская статистика не известна.

В рамках борьбы с коронавирусом в Евросоюзе согласовали рекордную программу помощи экономике — в размере €37 млрд. Ранее правительство ФРГ анонсировало предоставление €750 млрд, а Италия, где произошла крупнейшая в Европе вспышка заболевания, в то же время смогла выделить на помощь своей экономике менее €30 млрд.

В России за последние сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом против 163 днем ранее. Всего в стране известно о 840 заболевших, из которых большинство — 546 человек — находятся в Москве.