Зараженный Кремль 2 Иван Яковина, «Новое время»

27.03.2020, 9:38

6,613

Иван Яковина

Россияне перестали верить официальным цифрам по коронавирусу.

Меры по спасению российской экономики, озвученные Владимиром Путиным, вызвали у местных бизнесменов ужас и оторопь. На встрече с президентом РФ некоторые даже плакали, рассказывая, что их бизнес погибает. Но Путину, в общем, наплевать, так как он сам недавно заявил, что считает предпринимателей «жуликами». Поэтому, видимо, российскому бизнесу скоро придет конец.

Впрочем, проблемы сейчас возникли и у правительства России. Судя по всему, оно сейчас постепенно выходит из строя — по медицинским причинам. Высшие российские чиновники долгое время со смехом относились к пандемии. Но вот теперь уже есть данные о том, что в правительстве РФ как минимум один человек точно заражен, а у еще трех выявлены симптомы. Кроме того, в крупнейших российских госкомпаниях болеет уже примерно половина руководства, другая половина — из страха не ходит на работу. Та же картина и на местах — в регионах РФ. Коронавирус разъедает систему управления всей страны, как ржавчина. И никто ничего не может уже сделать.

Система распадается и на уровне доверия власти со стороны населения. По последнему опросу общественного мнения, в официальные данные по цифрам коронавируса не верят уже 59 процентов жителей РФ. Проще говоря, все эти басни о том, что «все хорошо», Путин говорит в воздух. Судя по всему, он сам начал что-то понимать, поэтому в Москву со всей России в массовом порядке свозят Росгвардию — это такой аналог карательных отрядов для подавления выступлений россиян против Путина. Вероятнее всего, власть опасается возможных массовых волнений на фоне прогрессирующей эпидемии и неизбежного краха экономики.

На этом фоне Владимир Путин на экстренном форуме «Большой двадцатки», проведенном по видеосвязи, предложил всем странам отказаться от торговых войн и международных санкций «для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». По сути, он хочет воспользоваться пандемией для снятия санкций, наложенных на РФ за оккупацию Крыма и Донбасса. Впрочем, страны Запада его предложение не поддержали. Против была даже Италия, куда Москва недавно отправила военный конвой под видом гуманитарного медицинского груза. Груз этот, как оказалось, на 80 процентов оказался никому не нужным хламом.

Недоверие стран мира к любым инициативам Кремля легко объяснить. Не прекращая просить об отмене санкций, Москва усиливает давление на население оккупированных территорий. Недавно Путин издал указ, запрещающий украинцам владеть недвижимостью в Крыму. Этот указ моментально был подвергнут критике со стороны ЕС и США как незаконный и противоречащий международному праву.

Иван Яковина, «Новое время»