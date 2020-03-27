закрыть
27 марта 2020, пятница, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Глава ВОЗ: Коронавирус распространяется все быстрее, за два дня заболели 100 тысяч человек

12
  • 27.03.2020, 10:20
  • 5,450
Глава ВОЗ: Коронавирус распространяется все быстрее, за два дня заболели 100 тысяч человек
ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС
ФОТО: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ЕРА

Единственный способ защитить жизнь граждан и экономику — это остановить пандемию.

Пандемия COVID0-19 ускоряется по экспоненте. Если все страны не предпримут агрессивные действия, в мире могут умереть миллионы людей.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время выступления на саммите G20, сообщает censor.net.ua.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал страны G20 объединиться в борьбе против коронавируса.

"Сражайтесь. Боритесь, выкладываясь на полную силу. Сражайся так, как будто от этого зависит ваша жизнь — потому что так оно и есть", — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что единственный способ защитить и жизнь граждан, и экономику разных стран — это остановить коронавирус.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский