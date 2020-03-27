Глава ВОЗ: Коронавирус распространяется все быстрее, за два дня заболели 100 тысяч человек 12 27.03.2020, 10:20

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ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС

ФОТО: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ЕРА

Единственный способ защитить жизнь граждан и экономику — это остановить пандемию.

Пандемия COVID0-19 ускоряется по экспоненте. Если все страны не предпримут агрессивные действия, в мире могут умереть миллионы людей.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время выступления на саммите G20, сообщает censor.net.ua.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал страны G20 объединиться в борьбе против коронавируса.

"Сражайтесь. Боритесь, выкладываясь на полную силу. Сражайся так, как будто от этого зависит ваша жизнь — потому что так оно и есть", — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что единственный способ защитить и жизнь граждан, и экономику разных стран — это остановить коронавирус.