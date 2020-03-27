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Народный карантин
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«Всем ставят диагноз ОРВИ, несмотря на симптомы»

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  • 27.03.2020, 10:06
  • 9,275
«Всем ставят диагноз ОРВИ, несмотря на симптомы»

Что рассказали родители белорусских школьников.

Телеграмм-канал «Баста» провел опрос у родителей учеников, как обстоят дела с посещаемостью занятий в минских школах. Вот что они рассказали.

«Сын учится в средней школе №95, в 8 классе. На справке уже неделю, но ситуацию отслеживаем по родительскому чату. На уроках – треть учеников, вопрос о карантине поднимали неоднократно, но администрация школы кивает на управление образования Центрального района, мол, пока там решение не примут – ничего делать не можем», - пишет читательница «Басты» Александра.

Мама ученицы 6 класса минской школы №26 написала: «На занятиях – не больше половины учеников, а в одном из десятых классов на уроке сегодня было только 3 человека».

«В классе где мой сын учится из 29 человек школу посещают только пятеро. Классный руководитель сегодня спрашивала у тех, кто на справке был - у кого какие диагнозы. Смысла нет, если диагнозы всем одинаковые ставят, несмотря на симптомы. ОРВИ. Других болезней у нас нет», - рассказала мама ученика 4 класса средней школы №21 Минска.

«В восьмых и третьих классах – хорошо, если половина есть, в младших классах – еще меньше. Все отсутствующие – на справках», - пишет Олег из Минска. Его дети учатся в школе №26.


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