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В минском ТЦ «Арена-сити» автомобиль протаранил стену и упал на эскалатор

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  • 27.03.2020, 10:26
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В минском ТЦ «Арена-сити» автомобиль протаранил стену и упал на эскалатор

Инцидент произошел вчера поздно вечером.

При выезде из парковки торгового центра Arena City автомобиль Renault Safrane столкнулся с кирпичной стеной и перевернулся на эскалаторе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Белсат».

Как сообщается в телеграм-канале минского ГАИ, инцидент произошел 26 марта в 22:40.

«На минус первом уровне парковки торгового центра Arena City водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выезжая из парковочного места, в результате чего он врезался в стену», – отмечают в милиции.

Машина пробила стену и перевернулась на эскалаторе. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасателям понадобилось более 3 часов, чтобы достать машину.

«В результате столкновения повреждена кирпичная стена, секция эскалатора, элементы подвесного потолка и декоративная отделка стены вдоль него. Причина инцидента выясняется. Инцидент не повлиял на функционирование торгово-развлекательного комплекса с автостоянкой Arena City», – подчеркивают в МЧС.


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