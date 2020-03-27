Ученые обнаружили новый вид «драконов» 1 27.03.2020, 10:54

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Они живут на юге Африки.

Ученые обнаружили новый вид ящериц-драконов. Речь идет о представителях рода Smaug, который теперь пополнился новым видом.

Эти небольшие драконы живут на юге Африки — их можно обнаружить в расщелинах в труднодоступных горных районах. Не удивительно, что тут притаились виды, которые до сих пор не изучены — например, Smaug swazicus — ящерица, открытая сотрудниками Южно-Африканского национального музея в Блумфонтейне и Музея национальной истории во Флориде (США), пишет lenta.ua.

"Smaug swazicus — тридцатисантиметровая ящерица-дракон темно-коричневого окраса с бледно-желтыми полосами на спине. Свое название новый вид получил в честь Эсватини (Свазиленд) — страны, где сосредоточена большая часть представителей рода Smaug", — рассказывает герпетолог Майкл Бэйтс, ведущий автор исследования.

Бэйтс отметил, что размеры находки позволяют предположить, что это самый крупный вид из рода Smaug. Впрочем, тут нужны дополнительные исследования, которые затруднены, так как мы говорим о нелюдимых ящерицах, живущих в сложной для изучения среде.

Ученые отмечают, что ящерицы рода Smaug стремительно исчезают — если ситуация не изменится, они могут полностью вымереть уже через пятьдесят лет.