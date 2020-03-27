Гродненские врачи призвали белорусов оставаться дома

Гродненские врачи призвали белорусов оставаться дома5
- 27.03.2020, 11:02
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Сотрудники больницы скорой помощи присоединились к Народному карантину.
Белорусские врачи массово призывают оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Сотрудники гродненской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи разместили свое обращение в соцсетях, сообщает «Баста»:
«Мы работаем для вас — останьтесь дома ради нас!» - с таким лозунгом мы присоединяемся к мировому флешмобу медиков #StayAtHome. Его цель – призвать людей оставаться дома и по возможности самоизолироваться, чтобы остановить распространение #COVID19.
Мы призываем к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов и тех пациентов, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРИ (острой респираторной инфекции), а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендацию к самоизоляции.
Также напоминаем вам про важность соблюдения санитарно-эпидемических норм и социального дистанцирования для борьбы с коронавирусом».